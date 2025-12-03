R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " A d o g g i l a c o p e r t u r a v a c c i n a l e d e g l i o v e r 6 5 c o n t r o l ' i n f l u e n z a è a l 5 0 % , i l l i n e a c o n q u e l l a d e l l o s c o r s o a n n o " . L o h a d e t t o i l m i n i s t r o d e l l a S a l u t e O r a z i o S c h i l l a c i d u r a n t e l a p r e s e n t a z i o n e , o g g i a l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e , d e l l o s p o t c o n C a r l o C o n t i d e d i c a t o p r o p r i o a l l a v a c c i n a z i o n e . I n s i e m e a l m i n i s t r o a n c h e M a r i a R o s a r i a C a m p i t i e l l o , c a p o D i p a r t i m e n t o d e l l a P r e v e n z i o n e d e l m i n i s t e r o , c h e è e n t r a t a n e l m e r i t o d e i d a t i d e l l a c o p e r t u r a v a c c i n a l e a n t i n f l u e n z a l e 2 0 2 5 - 2 0 2 6 . " I n I t a l i a n o n s i a m o m e s s i b e n i s s i m o i n t e r m i n i d i c o p e r t u r a v a c c i n a l e a n t i n f l u e n z a l e r i s p e t t o a i p a r a m e t r i c h e a n d r e b b e r o r i s p e t t a t i - h a s o t t o l i n e a t o - A d o g g i s i a m o i n t o r n o a l 4 9 , 6 % d e g l i o v e r 6 5 , e p e r l a f a s c i a 6 0 - 6 4 s i a m o a l 2 0 % " . " L o s c o r s o a n n o - h a r i c o r d a t o - a b b i a m o s o m m i n i s t r a t o c i r c a 1 1 m i l i o n i d i d o s i c o n u n a c o p e r t u r a m e d i a t o t a l e d e l l a p o p o l a z i o n e d e l 1 9 % , q u e s t ' a n n o i l v i r u s h a a n t i c i p a t o e l ' i n c i d e n z a è s t a t a p i ù a l t a . A f i n e n o v e m b r e s o n o s t a t i s o m m i n i s t r a t i 8 m i l i o n i d i v a c c i n i , 5 m i l i o n i a o v e r 6 5 . L ' 8 3 % d e i v a c c i n i a n t i n f l u e n z a l i d e l l e R e g i o n i s o n o s t a t i u s a t i " .