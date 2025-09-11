R o m a , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - A q u a n t o a p p r e n d e l ' A d n k r o n o s , l a P o l i z i a p o s t a l e h a s e q u e s t r a t o i l s i t o P h i c a . e u , f i n i t o a l c e n t r o d e l l e d e n u n c e d i d e c i n e d i d o n n e i t a l i a n e . I l s i t o c o n t e n e v a f o t o d i d o n n e , a n c h e n o t e , p u b b l i c a t e o n l i n e s e n z a i l l o r o c o n s e n s o e a c c o m p a g n a t e d a c o m m e n t i s e s s i s t i . I l s e q u e s t r o d e l s i t o è s t a t o d i s p o s t o d a l l a P r o c u r a d i R o m a c h e n e l l e s c o r s e s e t t i m a n e h a a v v i a t o u n ’ i n c h i e s t a d e l e g a n d o l e i n d a g i n i a l l a P o l i z i a p o s t a l e . A c o o r d i n a r e i l f a s c i c o l o è i l p r o c u r a t o r e a g g i u n t o G i u s e p p e C a s c i n i . S u l l a h o m e p a g e d e l s i t o o r a c o m p a r e l a s c r i t t a ‘ d o m i n i o s o t t o p o s t o a s e q u e s t r o ’ . L a P o l i z i a p o s t a l e e p e r l a s i c u r e z z a c i b e r n e t i c a s t a c o n c l u d e n d o , i n q u e s t e o r e , l e o p e r a z i o n i t e c n i c h e f i n a l i z z a t e a l l ’ e s e c u z i o n e d e l d e c r e t o d i s e q u e s t r o . L e a t t i v i t à m i r a n o a c i r c o s c r i v e r e e q u i n d i a r e n d e r e d i s p o n i b i l e i l c o m p l e s s i v o m a t e r i a l e a u d i o - v i d e o , e i r e l a t i v i c o m m e n t i , p e r l e s u c c e s s i v e a n a l i s i d e g l i i n v e s t i g a t o r i . L a p i a t t a f o r m a a v e v a c h i u s o i b a t t e n t i a f i n e a g o s t o , c a n c e l l a n d o ' ' t u t t o c i ò c h e è s t a t o f a t t o d i s b a g l i a t o ' ' . L ' a n n u n c i o e r a s t a t o d a t o s u l l ' h o m e p a g e d e l s i t o p e r a d u l t i . ( d i G i o r g i a S o d a r o )