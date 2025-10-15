R o m a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a d e c i s i o n e d e l l a C o r t e C o s t i t u z i o n a l e è u n ’ o t t i m a n o t i z i a , d i c u i e r a v a m o s i c u r i : A l e s s a n d r a T o d d e c o n t i n u e r à n e l l ’ o t t i m o l a v o r o c h e g i à s t a f a c e n d o e p e r c u i è s t a t a v o t a t a d a i c i t t a d i n i s a r d i . I l P a r t i t o D e m o c r a t i c o è c o n v i n t a m e n t e a l s u o f i a n c o n e l p r o g e t t o p e r l a S a r d e g n a , r e g i o n e c h e a p p e n a l o s c o r s o a n n o l a n o s t r a c o a l i z i o n e u n i t a h a s a p u t o s t r a p p a r e a l m a l g o v e r n o d e l l a d e s t r a . A v a n t i c o s ì , A l e s s a n d r a ! ” . C o s ì l a s e g r e t a r i a d e l P d E l l y S c h l e i n .