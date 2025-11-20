Roma, 20 nov. - (Adnkronos) - Questo è il momento in cui ci avviamo a vivere una mattinata dove i ragazzi e le ragazze sono i protagonisti e noi siamo qui per loro. Lo dice la Garante dellInfanzia e dellAdolescenza, Monica Sansoni, intervenendo ai lavori organizzati in occasione della giornata Internazionale dellInfanzia e dellAdolescenza, in corso presso la sala Mechelli della Regione Lazio. La parola ascolto è qualcosa di centrale per noi, non solo oggi, questo è un dovere di noi adulti, continua Sansoni. I diritti dei ragazzi sono sanciti dalla convenzione e listituzione di garanzia si impegna a portarli avanti. Vorrei che i giovani oggi fossero parte attiva di questa giornata che è dedicata a loro, conclude.