R o m a , 2 0 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - “ Q u e s t o è i l m o m e n t o i n c u i c i a v v i a m o a v i v e r e u n a m a t t i n a t a d o v e i r a g a z z i e l e r a g a z z e s o n o i p r o t a g o n i s t i e n o i s i a m o q u i p e r l o r o ” . L o d i c e l a G a r a n t e d e l l ’ I n f a n z i a e d e l l ’ A d o l e s c e n z a , M o n i c a S a n s o n i , i n t e r v e n e n d o a i l a v o r i o r g a n i z z a t i i n o c c a s i o n e d e l l a g i o r n a t a I n t e r n a z i o n a l e d e l l ’ I n f a n z i a e d e l l ’ A d o l e s c e n z a , i n c o r s o p r e s s o l a s a l a M e c h e l l i d e l l a R e g i o n e L a z i o . “ L a p a r o l a a s c o l t o è q u a l c o s a d i c e n t r a l e p e r n o i , n o n s o l o o g g i , q u e s t o è u n d o v e r e d i n o i a d u l t i ” , c o n t i n u a S a n s o n i . “ I d i r i t t i d e i r a g a z z i s o n o s a n c i t i d a l l a c o n v e n z i o n e e l ’ i s t i t u z i o n e d i g a r a n z i a s i i m p e g n a a p o r t a r l i a v a n t i . V o r r e i c h e i g i o v a n i o g g i f o s s e r o p a r t e a t t i v a d i q u e s t a g i o r n a t a c h e è d e d i c a t a a l o r o ” , c o n c l u d e .