R o m a , 1 0 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l p r o g e t t o P e e r s u p p o r t a c t i n g a r t n a s c e d a l o n t a n o , a s c o l t a n d o a n c h e i b i s o g n i d e l l e p e r s o n e e d a u n ' i d e a d i C a r l o N i e t o , i l n o s t r o r e s p o n s a b i l e d e l g r u p p o S a l u t e , u n a p e r s o n a c h e v i v e c o n H i v . P e r t a n t o , l ' e l e m e n t o d i f o r z a d i q u e s t o p r o g e t t o è l a f i g u r a d e l T u t o r p e e r " , u n a s o r t a d i t u t o r a l l a p a r i , " c h e p u ò c e r c a r e d i f a r s u p e r a r e l e p a u r e e l e a n g o s c e , n o n c h é l ' a s p e t t o g i u d i c a n t e c h e l a s o c i e t à e c h i c i c i r c o n d a s p e s s o h a n e i c o n f r o n t i d e l l e p e r s o n e c h e v i v o n o c o n H i v , c h e f a t i c a n o m o l t o a f a r e c o m i n g o u t " . L o s p i e g a A n t o n e l l o S a n n i n o , A s s o c i a z i o n e A n t i n o o A r c i g a y N a p o l i , a l l ’ e v e n t o d u r a n t e i l q u a l e s o n o s t a t i c o n s e g n a t i i p r e m i d e l b a n d o R H I V o l u t i o n i n c a r e , p r o m o s s o d a l l a f a r m a c e u t i c a V i i v . U n a l t r o a s p e t t o s u c u i S a n n i n o p o n e l ’ a t t e n z i o n e è " p o t e r d a r e i n f o r m a z i o n i s u l l e n u o v e t e r a p i e , c o m e l e l o n g a c t i v e " e l ’ u s o d e l l ’ a r t e c o m e s t r u m e n t o d i " l i n g u a g g i o u n i v e r s a l e , c h e s p e s s o s u p e r a a n c h e l e d i f f i c o l t à d i d e s c r i v e r e c o n l e p a r o l e i l m o n d o c h e c i c i r c o n d a e i f a t t i . L ' a r t e s u p e r a o g n i b a r r i e r a - s o t t o l i n e a - e c i p e r m e t t e d i d i a l o g a r e i n a l c u n i c o n t e s t i c o m e l e s c u o l e o l e c a s e c i r c o n d a r i a l i , d o v e a b b i a m o d e i n o s t r i s p o r t e l l i e d e l l e n o s t r e a t t i v i t à p r o g e t t u a l i " .