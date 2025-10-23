R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ E m i l i a - R o m a g n a a r r a n c a s u r e t e t r a u m a d o v e è u l t i m a t r a l e r e g i o n i e l e p r o v i n c e a u t o n o m e e p e r a b b a n d o n i e t e m p i d i p e r m a n e n z a n e i p r o n t o s o c c o r s o s u i q u a l i è s t a t a s i g n i f i c a t i v a m e n t e d i s t a n z i a t a d a l V e n e t o . A g e n a s h a c e r t i f i c a t o c h e i l n o s t r o s e r v i z i o s a n i t a r i o r e g i o n a l e s t a p e r d e n d o c o l p i " . C o s ì P i e t r o V i g n a l i , p r e s i d e n t e d e l g r u p p o F o r z a I t a l i a n e l l ’ a s s e m b l e a l e g i s l a t i v a d e l l ’ E m i l i a - R o m a g n a e m e m b r o d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l l o s t e s s o p a r t i t o . " I d a t i a p p e n a p u b b l i c a t i r i g u a r d a n o u n a r i c e r c a d e l l ’ A g e n z i a n a z i o n a l e p e r i s e r v i z i s a n i t a r i r e g i o n a l i – p r o s e g u e – l ’ i n d i c e d e l l e r e t i t e m p o - d i p e n d e n t i p e r t r a u m a a l l o 0 , 3 1 è d e c i s a m e n t e s o t t o l a m e d i a n a z i o n a l e c h e è 0 , 5 9 . U n a b i s s o a c o n f r o n t o d e l V e n e t o c h e è a l l o 0 , 8 9 . L a d i s t a n z a c o n i l s e r v i z i o s a n i t a r i o v e n e t o è a n c o r a p i ù m a r c a t a p e r q u a n t o r i g u a r d a i p r o n t o s o c c o r s o : i n V e n e t o g l i a b b a n d o n i s o n o a l l ’ 1 , 3 9 % e i t e m p i m e d i d i p e r m a n e n z a s i a t t e s t a n o a 3 o r e e 5 4 m i n u t i m e n t r e i n E m i l i a - R o m a g n a g l i a b b a n d o n i s o n o a l 6 , 0 9 % e i l t e m p o m e d i o d i p e r m a n e n z a è 4 o r e e 4 5 m i n u t i . L a s e g n a l a z i o n e s u q u e s t ’ u l t i m o d a t o è c h e s o n o p a r t i c o l a r m e n t e c r i t i c i i t e m p i d i p e r m a n e n z a s o p r a t t u t t o p e r i c a s i p i ù u r g e n t i " . " C o m e g i à h o e v i d e n z i a t o c ’ è u n a c h i a r a s o f f e r e n z a n e l s e t t o r e d e l l ’ e m e r g e n z a u r g e n z a n e l s u o c o m p l e s s o . L e a m m i n i s t r a z i o n i r e g i o n a l i c h e s i s o n o s u c c e d u t e n o n h a n n o f a t t o n u l l a p e r r i s o l v e r e q u e s t e c r i t i c i t à , s e s i e c c e t t u a l a c o m u n q u e f a l l i m e n t a r e r i f o r m a d e i C a u . H o i n t e r r o g a t o l a g i u n t a r e g i o n a l e p e r s a p e r e c o m e i n t e n d e a t t i v a r s i p e r r i s o l v e r e i p r o b l e m i i n q u e s t i s p e c i f i c i s e t t o r i . N o n s i p u ò f a r f i n t a d i n u l l a d i f r o n t e a g l i e s i t i d e l l a r i c e r c a d i u n ’ a g e n z i a s u p e r p a r t e s c h e n o n h a n e s s u n r a p p o r t o d i c o l l a b o r a z i o n e p r i v i l e g i a t o c o n l a R e g i o n e E m i l i a - R o m a g n a " , c o n c l u d e .