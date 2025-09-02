R o m a , 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " H a n n o t a g l i a t o i f o n d i e r i v e n d i c a n o i n v e c e i l c o n t r a r i o d i a v e r f a t t o i l p i ù g r a n d e i n v e s t i m e n t o s u l l a s a n i t à d e l l a s t o r i a d ' I t a l i a . Q u a n t e v o l t e a v e t e s e n t i t o M e l o n i r i v e n d i c a r e q u e s t o d a t o ? È u n a b u g i a , p e r c h é s a a n c h e l e i c h e i n t u t t o i l m o n d o l a s p e s a s a n i t a r i a s i c a l c o l a s u l P i l e l a s p e s a s a n i t a r i a s u l P i l d a q u a n d o M e l o n i è P r e s i d e n t e è s c e s a . È s c e s a f i n o a i m i n i m i s t o r i c i d e g l i u l t i m i 1 5 a n n i " . L o h a d e t t o E l l y S c h l e i n a m a r g i n e d i u n a i n i z i a t i v a d a v a n t i a l l ' o s p e d a l e T o r r e t t e d i A n c o n a .