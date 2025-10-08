R o m a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a p r e s e n t a z i o n e d e l l ’ o t t a v o R a p p o r t o G i m b e c i o f f r e m o l t i s p u n t i d i r i f l e s s i o n e e c h i e d e a l l a p o l i t i c a s c e l t e f o r t i e c h i a r e p e r s a l v a r e i l S e r v i z i o S a n i t a r i o N a z i o n a l e d a u n d e c l i n o a l t r i m e n t i i n e s o r a b i l e " . C o s ì l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n . " C o l p i s c e i l d a t o d e l g a p t r a l a s p e s a p u b b l i c a p r e v i s t a d a l D o c u m e n t o d i P r o g r a m m a z i o n e d i F i n a n z a P u b b l i c a , c h e p r e v e d e u n a p e r c e n t u a l e s u l P i l d e l 6 , 4 % , e l o s t a n z i a m e n t o p r e v i s t o d a l l ’ u l t i m a L e g g e d i B i l a n c i o c h e i n v e c e s i f e r m a a l 6 , 1 % . Q u e s t o g a p s i g n i f i c a c h e m a n c h e r a n n o 7 m l d n e l 2 0 2 5 e q u a s i 1 0 n e l 2 0 2 6 z C h i m e t t e l e r i s o r s e c h e m a n c a n o ? I l r i s c h i o è c h e q u e s t a d i f f e r e n z a s i s c a r i c h i s u l l e R e g i o n i c h e s a r e b b e r o c o s t r e t t e a s c e g l i e r e t r a t a g l i a r e i s e r v i z i o a u m e n t a r e l e t a s s e a i c i t t a d i n i " . " I 2 , 5 m i l i a r d i a n n u n c i a t i o g g i d a l M i n i s t r o S c h i l l a c i s o n o d e l t u t t o i n s u f f i c i e n t i p e r r i p o r t a r e l ’ I t a l i a v e r s o l a m e d i a e u r o p e a p e r i n v e s t i m e n t i p u b b l i c i s u l l a s a l u t e . C o m e a v e v a m o p r o p o s t o n e l l a l e g g e a m i a p r i m a f i r m a s a r e b b e r o n e c e s s a r i a l m e n o 5 , 5 m i l i a r d i i n p i ù a l l ’ a n n o p e r p o t e r a s s u m e r e e p a g a r e m e g l i o i l p e r s o n a l e e p e r c o m b a t t e r e l e d i s e g u a g l i a n z e c h e o g g i c o s t r i n g o n o q u a s i s e i m i l i o n i d i i t a l i a n i a r i n u n c i a r e a l l e c u r e ” .