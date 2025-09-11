R o m a , 1 1 s e t ( A d n k r o n o s ) - " L a C o s t i t u z i o n e i t a l i a n a p a r l a a l l ' a r t i c o l o 3 2 d i d i r i t t o a l l a s a l u t e u n i v e r s a l e , m e n t r e l a d e s t r a s m a n t e l l a l a s a n i t à p u b b l i c a e l a s c i a a u t o s t r a d e a p e r t e a i p r i v a t i . E d è u n d i s e g n o " . L o h a d e t t o E l l y S c h l e i n , a R e g g i o C a l a b r i a p e r u n t o u r e l e t t o r a l e . " L a d e s t r a a l i v e l l o n a z i o n a l e t a g l i a e a l i v e l l o r e g i o n a l e c h i u d e g l i o s p e d a l i . P e r n o i , i n v e c e , i l f u t u r o à l a s a n i t à d e l t e r r i t o r i o " , h a a g g i u n t o l a s e g r e t a r i a d e l P d .