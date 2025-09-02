R o m a , 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " N o i v o g l i a m o l a s a n i t à d i T i n a A n s e l m i , u n a e x p a r t i g i a n a c a t t o l i c a d e m o c r a t i c a c h e v o l e v a u n a s a n i t à c h e c u r a s s e c h i d a s o l o n o n c e l a f a . È a n c o r a q u e l l a l ' i d e a p e r c u i o g g i c o n M a t t e o R i c c i c i b a t t i a m o " . L o h a d e t t o E l l y S c h l e i n a m a r g i n e d i u n a i n i z i a t i v a d a v a n t i a l l ' o s p e d a l e T o r r e t t e d i A n c o n a . " E c c o , q u e s t a è l a p r i m a g r a n d e b a t t a g l i a c h e f a c c i a m o p e r q u e s t a e l e z i o n e r e g i o n a l e d e l l e M a r c h e . S i p u ò c a m b i a r e , s i p u ò i n v e s t i r e d i p i ù s u l l a s a n i t à t e r r i t o r i a l e ? S i p u ò f i n a l m e n t e d i r e l a p a r o l a b a s t a a c h i v u o l e t a g l i a r e l a s a n i t à p e r c h é n o n c r e d e n e l l a s a n i t à p u b b l i c a e s t a f a v o r e n d o i n t u t t i i m o d i l a s a n i t à p r i v a t a , m a g a r i p e r c h é h a q u a l c h e m e m b r o d i g o v e r n o c h e h a d e l l e p a r t e c i p a z i o n i n e l l e c l i n i c h e p r i v a t e c o n u n g i g a n t e s c o c o n f l i t t o d i i n t e r e s s i " .