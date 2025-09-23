Roma, 23 set.-(Adnkronos) - Di fronte alle serie difficoltà in cui versa il Servizio sanitario nazionale, tra liste dattesa infinite, pronto soccorso in affanno, carenza di personale, la svolta passa per la prevenzione, che non è costo ma investimento. Per questo, i vaccini restano la più grande rivoluzione della medicina, una polizza di salute collettiva". Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo al Policy & business forum di Urania Tv. "Pensiamo allinfluenza, che provoca ogni anno 8mila morti e 2 milioni di giornate di lavoro perse. Vaccinarsi significa proteggere i più fragili e liberare risorse per altre cure. Ma oltre alla prevenzione, anche linnovazione, attraverso la digitalizzazione, la telemedicina e lintelligenza artificiale saranno il futuro della salute, conclude.