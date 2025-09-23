R o m a , 2 3 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ D i f r o n t e a l l e s e r i e d i f f i c o l t à i n c u i v e r s a i l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e , t r a l i s t e d ’ a t t e s a i n f i n i t e , p r o n t o s o c c o r s o i n a f f a n n o , c a r e n z a d i p e r s o n a l e , l a s v o l t a p a s s a p e r l a p r e v e n z i o n e , c h e n o n è c o s t o m a i n v e s t i m e n t o . P e r q u e s t o , i v a c c i n i r e s t a n o l a p i ù g r a n d e r i v o l u z i o n e d e l l a m e d i c i n a , u n a p o l i z z a d i s a l u t e c o l l e t t i v a " . C o s ì l a s e n a t r i c e d i F o r z a I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o , L i c i a R o n z u l l i , i n t e r v e n e n d o a l P o l i c y & b u s i n e s s f o r u m d i U r a n i a T v . " P e n s i a m o a l l ’ i n f l u e n z a , c h e p r o v o c a o g n i a n n o 8 m i l a m o r t i e 2 m i l i o n i d i g i o r n a t e d i l a v o r o p e r s e . V a c c i n a r s i s i g n i f i c a p r o t e g g e r e i p i ù f r a g i l i e l i b e r a r e r i s o r s e p e r a l t r e c u r e . M a o l t r e a l l a p r e v e n z i o n e , a n c h e l ’ i n n o v a z i o n e , a t t r a v e r s o l a d i g i t a l i z z a z i o n e , l a t e l e m e d i c i n a e l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s a r a n n o i l f u t u r o d e l l a s a l u t e ” , c o n c l u d e .