R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " A b b i a m o l a v o r a t o t a n t i s s i m o i n u n c o n n u b i o t r a a s s o c i a z i o n i s m o e c o m u n i t à s c i e n t i f i c a . O g g i e s s e r e q u i a l l a C a m e r a " p e r l a n a s c i t a d e l l ' I n t e r g r u p p o p a r l a m e n t a r e s u l l a s c l e r o s i m u l t i p l a " v u o l d i r e c h e a b b i a m o s e n s i b i l i z z a t o c o s ì t a n t o s u u n t e m a c h e n o n h a c o l o r e p o l i t i c o : i n o s t r i p a z i e n t i h a n n o b i s o g n o d i r i s p o s t e " . C o s ì C l a u d i o G a s p e r i n i , d i r e t t o r e U o c N e u r o l o g i a e N e u r o f i s i o p a t o l o g i a A o S a n C a m i l l o - F o r l a n i n i d i R o m a e v i c e p r e s i d e n t e S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a , i n t e r v e n u t o a l l a c o n f e r e n z a s t a m p a p e r l a p r e s e n t a z i o n e d e l l ' I n t e r g r u p p o . " O g g i a b b i a m o t o c c a t o i l t e m a d e l l a r e t e c h e p u ò d a r e r i s p o s t e d i a g n o s t i c h e e t e r a p e u t i c h e , m a a n c h e s o c i o - s a n i t a r i e . L ' o b i e t t i v o è o t t e n e r e u n m o n d o s e n z a d i s a b i l i t à - h a a g g i u n t o G a s p e r i n i - O g g i r i u s c i a m o a d i m p a r a r e m o l t o s u l l a m a l a t t i a , f a c c i a m o d i a g n o s i a l l ' i n i z i o d e l l a p a t o l o g i a e a d d i r i t t u r a p r i m a c h e i l p a z i e n t e p o s s a a v e r e u n s i n t o m o . P o i t r a t t i a m o l a m a l a t t i a p r i m a c h e c i s i a l a p r o g r e s s i o n e e q u e s t o a i u t a i t a n t i g i o v a n i p a z i e n t i " .