R o m a , 7 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " F a p i a c e r e c h e , d o p o q u a s i t r e a n n i d i g o v e r n o , i l m i n i s t r o T a j a n i s i s i a s v e g l i a t o e s i s i a r i c o r d a t o d e l p r o b l e m a d e l l a s a n i t à . I n u n t o u r e s t i v o s u l P i a n e t a T e r r a , i l v i c e p r e m i e r s i è a c c o r t o c h e i l n o s t r o S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e è i n d i f f i c o l t à e h a s u b i t o s f o r n a t o l a r i c e t t a : 3 0 m i l a a s s u n z i o n i t r a m e d i c i e i n f e r m i e r i e p i ù a s s i s t e n z a t e r r i t o r i a l e p e r d e c o n g e s t i o n a r e i p r o n t o s o c c o r s o " . L o s c r i v o n o i n u n a n o t a i p a r l a m e n t a r i d e l M o v i m e n t o 5 S t e l l e d e l l e C o m m i s s i o n i A f f a r i S o c i a l i d i C a m e r a e S e n a t o . " D a v v e r o s o l u z i o n i g e n i a l i , n o n c ’ è c h e d i r e . F o r s e p o t r e b b e s u g g e r i r l e a M e l o n i e S c h i l l a c i , c h e d a q u a s i t r e a n n i g e s t i s c o n o l a n o s t r a s a n i t à , p r o m e t t e n d o d i t o g l i e r e i l t e t t o a l l a s p e s a p e r l ’ a s s u n z i o n e d i p e r s o n a l e e p o i d i m e n t i c a n d o s e n e , t a g l i a n d o e r i n v i a n d o i p r o g e t t i d e l P N R R c h e s a r e b b e r o s e r v i t i p r o p r i o a l l ’ a s s i s t e n z a t e r r i t o r i a l e , m a s o p r a t t u t t o d e f i n a n z i a n d o i l s e r v i z i o p u b b l i c o e f a c e n d o r e g a l i a l p r i v a t o , c o m e d i m o s t r a i l b o o m d i i n c a s s i d e l s e t t o r e e c o m e i n v i t a a f a r e F l a v i o T o s i , c o l l e g a d i p a r t i t o d i T a j a n i , c h e p r o p o n e i l m o d e l l o L o m b a r d i a p e r d a r e u l t e r i o r e s p a z i o a i p r i v a t i " . " Q u e s t o t o t a l e s c o l l a m e n t o d a l l a r e a l t à d e i r a p p r e s e n t a n t i d e l l ’ e s e c u t i v o è f r a n c a m e n t e g r o t t e s c o e t e s t i m o n i a l a g r a v e i n c a p a c i t à d i g o v e r n o d i q u e s t a d e s t r a . U n ’ i n a d e g u a t e z z a c h e f i n i s c e p e r r i p e r c u o t e r s i , c o m e d i c o n s u e t o , s u l p e r s o n a l e s a n i t a r i o , c o s t r e t t o a f a r e i s a l t i m o r t a l i p e r r i m e d i a r e , e s u i p a z i e n t i , s e m p r e p i ù d i m e n t i c a t i e a b b a n d o n a t i a l o r o s t e s s i ” .