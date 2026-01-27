R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ O g g i s i a m o i n p i a z z a a l f i a n c o d e i c a r e g i v e r i t a l i a n i , c h e c h i e d o n o d i r i t t i v e r i , r i s o r s e , u n a l e g g e n a z i o n a l e c h e l i r i c o n o s c a i n t u t t o e p e r t u t t o . P r o p r i o c o m e l o r o , s i a m o s t u f i d e g l i a n n u n c i t r i o n f a l i s t i c i d e l g o v e r n o s u q u e s t o t e m a , p e r c h é f a r e p r o p a g a n d a s u l l a p e l l e d i c h i s o f f r e è s e m p l i c e m e n t e v e r g o g n o s o " . L o s c r i v o n o i n u n a n o t a i p a r l a m e n t a r i d e l M o v i m e n t o 5 S t e l l e O r f e o M a z z e l l a , C a r m e n D i L a u r o , C a r m e l a A u r i e m m a e A n d r e a Q u a r t i n i , p r e s e n t i i n p i a z z a S a n t i A p o s t o l i p e r i l p r e s i d i o d e i c a r e g i v e r f a m i l i a r i i t a l i a n i . " L a m i n i s t r a L o c a t e l l i h a p a r l a t o d i u n a m i s u r a a t t e s a d a 1 0 a n n i , m a v a d e t t o c h e è a t t e s a d a 7 m i l i o n i d i c a r e g i v e r r e a l i e c h e a c a u s a d e l c i n i s m o d e l g o v e r n o M e l o n i s i t r a d u r r à i n u n a m a n c e t t a p e r l ’ 1 % d i l o r o . V e n g o n o r i c h i e s t e 9 1 o r e s e t t i m a n a l i d i a s s i s t e n z a , q u i n d i 1 3 a l g i o r n o , m e n t r e i n m a n o v r a i l g o v e r n o h a i d e n t i f i c a t o i L i v e l l i E s s e n z i a l i d i P r e s t a z i o n e p e r l ’ a s s i s t e n z a d o m i c i l i a r e a l l e p e r s o n e n o n a u t o s u f f i c i e n t i i n u n a s o l a o r a m e d i a s e t t i m a n a l e . Q u a n d o s i t r a t t a d i c h i e d e r e s f o r z i , s i p a r l a d i 9 1 o r e , q u a n d o s i t r a t t a d i c o n c e d e r e d i r i t t i d i u n ’ o r a s o l a : u n ’ i n c o e r e n z a i n a c c e t t a b i l e . P e r n o n p a r l a r e d e l r i n v i o d e l l e r i s o r s e a l 2 0 2 7 , c o n u n o s t a n z i a m e n t o d i a p p e n a 2 5 7 m i l i o n i , p r o v e n i e n t i p e r a l t r o d a l t a g l i o d i a l t r i f o n d i d e d i c a t i a i p i ù f r a g i l i . I n s o m m a , m e n t r e m e t t e 2 3 m i l i a r d i i n t r e a n n i p e r l e a r m i o 1 5 m i l i a r d i p e r i l P o n t e s u l l o S t r e t t o , i l g o v e r n o n o n m e t t e n e m m e n o u n e u r o i n p i ù p e r i c a r e g i v e r " . " I n m a n o v r a , i l M o v i m e n t o 5 S t e l l e a v e v a p r o p o s t o i l r e d d i t o d i c u r a , p e r g a r a n t i r e f i n o a 6 0 0 e u r o a l m e s e a u n a p l a t e a b e n p i ù a m p i a , g r a z i e a u n o s t a n z i a m e n t o d i 3 m i l i a r d i d i e u r o . S a r e b b e s t a t o s o l t a n t o i l p r i m o p a s s o , d a i m p l e m e n t a r e e i n t e g r a r e c o n u n v e r o r i c o n o s c i m e n t o g i u r i d i c o e s e r v i z i d i s o l l i e v o , p e r p e r m e t t e r e a i c a r e g i v e r d i r e c u p e r a r e t e m p i d i v i t a . S a r e b b e s t a t o , p e r ò , a n c h e u n s e g n a l e c o n c r e t o d o p o d e c e n n i . E v i d e n t e m e n t e , p e r ò , q u e s t o g o v e r n o i n d e g n o p r e f e r i s c e l ’ e c o n o m i a d i g u e r r a , m e n t r e a c h i d e d i c a o g n i g i o r n o d e l l a p r o p r i a v i t a a l l ’ a s s i s t e n z a a i p r o p r i c a r i r e s t a s o l o v u o t a p r o p a g a n d a ” .