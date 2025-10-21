R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " C o m e L e g a , s i a m o d a s e m p r e i m p e g n a t i n e l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l r u o l o d e g l i i n f e r m i e r i , f i g u r e f o n d a m e n t a l i p e r i l n o s t r o s i s t e m a s a n i t a r i o . P r o p r i o l a s c o r s a s e t t i m a n a a b b i a m o i n c o n t r a t o l ’ O r d i n e p r o f e s s i o n a l e p e r r i b a d i r e i l n o s t r o s o s t e g n o e c o n f r o n t a r c i s u n u o v e p r o s p e t t i v e , t r a c u i l a l i b e r a p r o f e s s i o n e . C r e d i a m o c h e n o n s i a s u f f i c i e n t e p e n s a r e d i c o l m a r e l e c a r e n z e s o l o i m p o r t a n d o p e r s o n a l e d a l l ’ e s t e r o . S e r v e i n v e c e u n i n v e s t i m e n t o s e r i o n e l l a s a n i t à i t a l i a n a : d a u n l a t o , r a f f o r z a n d o e v a l o r i z z a n d o l a f i g u r a a l t a m e n t e q u a l i f i c a t a d e l l ’ i n f e r m i e r e ; d a l l ’ a l t r o , i n t r o d u c e n d o n u o v e f i g u r e d i s u p p o r t o , c o n f o r m a z i o n e p i ù s n e l l a , c h e p o s s a n o a f f i a n c a r e g l i i n f e r m i e r i n e l l e a t t i v i t à q u o t i d i a n e . S o l o c o s ì p o s s i a m o d a r e u n a r i s p o s t a c o n c r e t a a l l a c r e s c e n t e d o m a n d a d i a s s i s t e n z a e g a r a n t i r e u n s i s t e m a s a n i t a r i o e f f i c i e n t e e v i c i n o a i c i t t a d i n i " . C o s ì i l d i p a r t i m e n t o S a n i t à d e l l a L e g a .