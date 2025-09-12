R o m a , 1 2 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L a s e p s i è u n a d e l l e c o n d i z i o n i m e d i c h e p i ù i n s i d i o s e : n a s c e d a u n a i n f e z i o n e , m a p u ò e v o l v e r e i n m o d o r a p i d o e g r a v e , f i n o a d e t e r m i n a r e i n s u f f i c i e n z e d ' o r g a n o , s h o c k s e t t i c o e a v e r e u n d e c o r s o f a t a l e . N e l m o n d o c o l p i s c e f i n o a 5 0 m i l i o n i d i p e r s o n e a l l ' a n n o e c a u s a g l o b a l m e n t e c i r c a 1 1 m i l i o n i d i d e c e s s i : u n a v e r a e m e r g e n z a s a n i t a r i a a n c h e i n I t a l i a , d o v e l a m o r t a l i t à r i m a n e e l e v a t a , c o n t a s s i s t i m a t i t r a i l 2 5 % e i l 4 0 % . E ' l ' a l l a r m e l a n c i a t o d a A o p H e a l t h , a z i e n d a g l o b a l e p i o n i e r a n e l l e t e r a p i e i n t e g r a t e p e r l e m a l a t t i e r a r e e l a t e r a p i a i n t e n s i v a , a l l a v i g i l i a d e l W o r l d S e p s i s D a y , c h e s i c e l e b r a i l 1 3 s e t t e m b r e c o n l o s c o p o d i s e n s i b i l i z z a r e l ' o p i n i o n e p u b b l i c a s u l l a g r a v i t à d i q u e s t a p a t o l o g i a , s p e s s o p o c o c o n o s c i u t a . S e c o n d o u n o s t u d i o c o n d o t t o i n I t a l i a - r i p o r t a u n a n o t a d e l l a s o c i e t à - i l n u m e r o d e i d e c e s s i c h e r i p o r t a n o l a s e p s i c o m e c a u s a u n i c a o a s s o c i a t a è p a s s a t o d a c i r c a 1 9 m i l a n e l 2 0 0 3 a o l t r e 4 9 m i l a n e l 2 0 1 5 , p a r i a u n a u m e n t o d a l 3 % a l l ' 8 % d i t u t t i g l i e s i t i f a t a l i r e g i s t r a t i . U n d a t o c h e , s e c o n d o i l L i b r o b i a n c o r e a l i z z a t o d a l l ' O s s e r v a t o r i o n a z i o n a l e s u l l ' a n t i m i c r o b i c o r e s i s t e n z a ( O n s a r ) , è a r r i v a t o a t o c c a r e p u n t e d i 7 0 m i l a v i t t i m e n e l 2 0 2 0 . N u m e r i d i e n o r m e i m p a t t o c h e c o n f e r m a n o l a n e c e s s i t à d i r i c o n o s c e r e l a s e p s i n o n s o l o c o m e u n a s f i d a c l i n i c a , m a a n c h e c o m e u n a p r i o r i t à d i s a n i t à p u b b l i c a . I n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a m o n d i a l e d e l l a s e p s i , è i m p o r t a n t e r i c o r d a r n e l ' i m p a t t o e i s i n t o m i , v a r i a b i l i e s p e s s o a s p e c i f i c i , c h e r e n d o n o d i f f i c i l e l a d i a g n o s i p r e c o c e . P r o p r i o l a r a p i d i t à n e l l a d i a g n o s i e l a t e m p e s t i v i t à n e l l ' i n t e r v e n t o t e r a p e u t i c o s o n o g l i e l e m e n t i d e t e r m i n a n t i p e r m i g l i o r a r e l ' e s i t o c l i n i c o . N u m e r o s e l e i n f e z i o n i b a t t e r i c h e , v i r a l i o f u n g i n e , c h e p o s s o n o e v o l v e r e i n s e p s i ; a d e s e m p i o , q u e l l e a l l e v i e r e s p i r a t o r i e - c o m e i n f l u e n z a o C o v i d - 1 9 - o a l l e v i e u r i n a r i e . L a s e p s i r i g u a r d a n o n s o l o i p a z i e n t i o s p e d a l i z z a t i , s o g g e t t i a l l e i n f e z i o n i c o r r e l a t e a l l ' a s s i s t e n z a s a n i t a r i a ( I c a ) , m a p u ò c o l p i r e a n c h e f u o r i d a l c o n t e s t o o s p e d a l i e r o . P o t e n z i a l m e n t e p u ò i n t e r e s s a r e c h i u n q u e , t u t t a v i a r i s u l t a n o p i ù e s p o s t i i p a z i e n t i c h e h a n n o s u b i t o u n r e c e n t e r i c o v e r o o i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o , p a z i e n t i i m m u n o c o m p r o m e s s i o c o n c o m o r b i d i t à , l e p e r s o n e a n z i a n e e i b a m b i n i a l d i s o t t o d e l l ' a n n o d i e t à . " F e b b r e a l t a , r e s p i r a z i o n e a c c e l e r a t a c o n v i o l e n t i b r i v i d i e u n o s t a t o d i c o n f u s i o n e s o n o s i n t o m i c h e d o v r e b b e r o f a r s c a t t a r e i l s o s p e t t o d i d i a g n o s i d i s e p s i . M a s e q u e s t i s e g n a l i n o n v e n g o n o i n t e r p r e t a t i c o r r e t t a m e n t e , l a f i n e s t r a d i t e m p o p e r i n t e r v e n i r e s i r e s t r i n g e d r a s t i c a m e n t e - a v v e r t e M a s s i m o G i r a r d i s , o r d i n a r i o d i A n e s t e s i a e t e r a p i a i n t e n s i v a p r e s s o l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M o d e n a e R e g g i o E m i l i a e d i r e t t o r e d e l D i p a r t i m e n t o d i A n e s t e s i a e t e r a p i a i n t e n s i v a d e l P o l i c l i n i c o u n i v e r s i t a r i o d i M o d e n a - L a f o r m a z i o n e d e l p e r s o n a l e s a n i t a r i o e l a c o n s a p e v o l e z z a d e i c i t t a d i n i s o n o p a r t i e s s e n z i a l i d i u n a s t r a t e g i a e f f i c a c e c o n t r o l a s e p s i . S a p e r e c o s a c e r c a r e p u ò s a l v a r e v i t e " . S e n o n t r a t t a t a t e m p e s t i v a m e n t e , l a s e p s i p u ò d e g e n e r a r e i n s h o c k s e t t i c o , l ' e v o l u z i o n e c l i n i c a p i ù t e m i b i l e n o n c h é p r i n c i p a l e c a u s a d i d e c e s s o t r a i p a z i e n t i r i c o v e r a t i n e l l e u n i t à d i t e r a p i a i n t e n s i v a . L o s h o c k s e t t i c o s i v e r i f i c a q u a n d o l ' i n f e z i o n e i n n e s c a a l t e r a z i o n i c e l l u l a r i , m e t a b o l i c h e e d e m o d i n a m i c h e t a l i p e r c u i l a p r e s s i o n e m e d i a a r t e r i o s a è a l d i s o t t o d e l v a l o r e s o g l i a p e r g a r a n t i r e l a s o p r a v v i v e n z a . S e c o n d o s t u d i c l i n i c i r e c e n t i - r i f e r i s c e l a n o t a - l a m o r t a l i t à a s s o c i a t a a l l o s h o c k s e t t i c o p u ò s u p e r a r e i l 4 0 % e r a g g i u n g e r e p i c c h i a n c o r a p i ù e l e v a t i , f i n o a l l ' 8 0 - 9 0 % , n e i p a z i e n t i r e f r a t t a r i a l t r a t t a m e n t o c o n v a s o p r e s s o r i , f a r m a c i s o m m i n i s t r a t i p e r r i p r i s t i n a r e e s t a b i l i z z a r e l a p r e s s i o n e m e d i a a r t e r i o s a . U n r e c e n t e s t u d i o c o n d o t t o i n I t a l i a h a i n o l t r e m o s t r a t o c o m e , n e l l e f o r m e p i ù g r a v i , i l d e c e s s o p o s s a a v v e n i r e i n q u a s i 1 c a s o s u 2 , r e n d e n d o l a s e p s i n o n s o l o u n a p r i o r i t à c l i n i c a , m a a n c h e u n ' e m e r g e n z a d i s a l u t e p u b b l i c a . " L a s e p s i e l o s h o c k s e t t i c o r e s t a n o t r a l e p r i n c i p a l i c a u s e d i m o r t a l i t à n e l l a p o p o l a z i o n e - p r o s e g u e G i r a r d i s - T u t t a v i a , g r a z i e a u n a p p r o c c i o s e m p r e p i ù m i r a t o , c h e m e t t e i n a t t o t e m p e s t i v i t à t e r a p e u t i c a , s u p p o r t o e m o d i n a m i c o p e r s o n a l i z z a t o e g e s t i o n e d e l l e p r o b l e m a t i c h e c a r d i a c h e c h e n e d e r i v a n o , è p o s s i b i l e m i g l i o r a r e s i g n i f i c a t i v a m e n t e l ' e s i t o p e r i l p a z i e n t e c r i t i c o . I n q u e s t o c o n t e s t o è i m p o r t a n t e l ' i n t e r v e n t o d i u n ' é q u i p e : m e d i c i , i n f e r m i e r i , f a r m a c i s t i , p e r s o n a l e t e c n i c o d i s u p p o r t o d e v o n o c o l l a b o r a r e p e r a t t u a r e p r o t o c o l l i i n t e g r a t i i n t e m p i b r e v i s s i m i " . " S i t r a t t a d i u n ' e m e r g e n z a m e d i c a t e m p o - d i p e n d e n t e . A n c o r a o g g i t r o p p o s p e s s o v i e n e r i c o n o s c i u t a t a r d i , q u a n d o i l m e c c a n i s m o f i s i o p a t o l o g i c o è g i à t r o p p o a v a n z a t o . L a v o r a r e s u l l a t e m p e s t i v i t à è l a c h i a v e p e r c a m b i a r e l a p r o g n o s i - d i c h i a r a R o b e r t a T e r m i n i , d i r e t t o r e m e d i c o d i A o p H e a l t h I t a l i a - C o m e a z i e n d a i m p e g n a t a n e l l o s v i l u p p o d i f a r m a c i p e r m i g l i o r a r e l a g e s t i o n e d e l l e e m e r g e n z e , s e n t i a m o i l d o v e r e d i c o n t r i b u i r e a u n a m a g g i o r e c o n o s c e n z a d e l l a s e p s i , p r o m u o v e n d o n e l c o n t e m p o u n m o d e l l o d i t r a t t a m e n t o c h e i n t e g r i t e r a p i e e p e r c o r s i a s s i s t e n z i a l i b e n s t r u t t u r a t i - d a l t r i a g e r a p i d o a l t r a s f e r i m e n t o i n t e r a p i a i n t e n s i v a f i n o a l f o l l o w ‑ u p - e c h e c o m p r e n d a t r a t t a m e n t i f a r m a c o l o g i c i , p r o t o c o l l i c l i n i c i e u n ' o r g a n i z z a z i o n e i n t e r d i s c i p l i n a r e . U n a p p r o c c i o a l l a c u r a p e n s a t o p e r m i g l i o r a r e l a s o p r a v v i v e n z a e s a l v a r e v i t e u m a n e " . " I f a t t o r i c h i a v e p e r i n c i d e r e i n m o d o s i g n i f i c a t i v o s u l l ' e v o l u z i o n e c l i n i c a e p r o g n o s i s o n o l e g a t i a l l a t e m p e s t i v i t à , s i a n e l l a d i a g n o s i s i a n e l l ' a v v i o d e l l ' i n t e r v e n t o c o n t e r a p i a a n t i b i o t i c a e f l u i d i c a . A l t r o f a t t o r e c h i a v e è l a p e r s o n a l i z z a z i o n e d e l t r a t t a m e n t o i n b a s e a l l e c o n d i z i o n i c l i n i c h e d e l s i n g o l o p a z i e n t e " , s o t t o l i n e a G i r a r d i s . " L a t e r a p i a i n t e n s i v a è u n r e p a r t o o s p e d a l i e r o c h e d i p e r s é r a p p r e s e n t a u n a r e a l t à m o l t o c o m p l e s s a e d i f f i c i l e d a a c c e t t a r e d a p a r t e d e i p a z i e n t i e d e i f a m i l i a r i - c o m m e n t a A d r i a n o P e r i s , r e s p o n s a b i l e s c i e n t i f i c o d e l l ' a s s o c i a z i o n e T . I . D o A i u t o - C o m e a s s o c i a z i o n e , l a n o s t r a m i s s i o n e è d a r e s u p p o r t o a p a z i e n t i e c a r e g i v e r f i n d a l l ' i n g r e s s o n e l l a t e r a p i a i n t e n s i v a , r i s p o n d e n d o a l l e l o r o n e c e s s i t à , f a c i l i t a n d o i l p e r c o r s o c l i n i c o e a s s i s t e n z i a l e e p r e s e r v a n d o l ' u m a n i t à n e l p e r s e g u i m e n t o d e g l i o b i e t t i v i t e r a p e u t i c i p e r s u p e r a r e l a c o n d i z i o n e d i c r i t i c i t à . P e r q u e s t o , i n s i e m e a d A o p H e a l t h I t a l i a , s o s t e n i a m o l a c a m p a g n a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e ' I n t e n s i v a m e n t e ' c o n l ' o b i e t t i v o d i p r o m u o v e r e l ' i n f o r m a z i o n e a s c o p o s o c i a l e " .