R o m a , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " A p p r e n d i a m o c o n g r a n d e s o d d i s f a z i o n e c h e i n u o v i L e a - L i v e l l i e s s e n z i a l i d i a s s i s t e n z a , s u c u i F o c e h a f o r n i t o a l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e l a s u a c o l l a b o r a z i o n e c l i n i c o - s c i e n t i f i c a , s o n o s t a t i a p p r o v a t i d a l l a C o n f e r e n z a S t a t o - R e g i o n i . I l v i a l i b e r a p u r t r o p p o a r r i v a d o p o u n o s t a l l o d i c i r c a 2 a n n i . I l c o m p l e s s o d i q u e s t i p r o v v e d i m e n t i d o v r à o r a p e r v e n i r e a l l e C o m m i s s i o n i p a r l a m e n t a r i c o m p e t e n t i e p o i e s s e r e p u b b l i c a t o f i n a l m e n t e s u l l a G a z z e t t a u f f i c i a l e " . L o a f f e r m a F r a n c e s c o C o g n e t t i , p r e s i d e n t e d i F o c e ( C o n F e d e r a z i o n e d e g l i o n c o l o g i , c a r d i o l o g i e e m a t o l o g i ) . " Q u e s t o a g g i o r n a m e n t o - s p i e g a - s i r i f e r i s c e a n u m e r o s e m o d i f i c h e q u a l i l ' a m p l i a m e n t o d i s c r e e n i n g p r e v e n t i v i , n u o v e p r e p a r a z i o n i s a n i t a r i e , a g g i o r n a m e n t o i n t e m a d i e s e n z i o n e , i n t r o d u z i o n e d i n u o v e t e c n o l o g i e e a u s i l i t e r a p e u t i c i , n o n c h é l o s c r e e n i n g e l a s o r v e g l i a n z a a t t i v a p e r i t u m o r i d e l l a m a m m e l l a e d e l l ' o v a i o i n p e r s o n e c o n m u t a z i o n i g e n e t i c h e B r c a 1 e B r c a 2 . I l t a r g e t s t i m a t o a m m o n t a a c i r c a 1 0 m i l a d o n n e l ' a n n o . E ' p r e v i s t a a n c h e l ' e s e c u z i o n e d i 4 5 p a n n e l l i s t a n d a r d o a v a n z a t i d i t e s t m o l e c o l a r i p e r l a r i c e r c a d i m u t a z i o n i i n 2 2 t u m o r i s o l i d i e d e m a t o l o g i c i . S i t r a t t a d i e s a m i p e r v e r i f i c a r e l ' u s o d i 6 2 f a r m a c i a b e r s a g l i o m o l e c o l a r e c h e s o n o d i s p o n i b i l i d a d i v e r s i a n n i e c h e i n s t u d i c l i n i c i h a n n o m o s t r a t o u n i m p o r t a n t e i m p a t t o s u l l a s o p r a v v i v e n z a e s o n o i n o l t r e g i à s t a t i a p p r o v a t i e r i m b o r s a t i d a l l ' A i f a ( A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o ) . S o n o i n c l u s i a n c h e i t e s t g e n o m i c i d a u t i l i z z a r e n e l c a r c i n o m a m a m m a r i o o r m o n o r e s p o n s i v o i n s t a d i o p r e c o c e p e r l a s c e l t a d e l m i g l i o r e t r a t t a m e n t o a d i u v a n t e s u c c e s s i v o a l l a c h i r u r g i a , c o n l a p o s s i b i l i t à d i e v i t a r e i n u n a p e r c e n t u a l e m o l t o e l e v a t a d i d o n n e l a s o m m i n i s t r a z i o n e d e l l a c h e m i o t e r a p i a " . " O c c o r r e r à o r a v i g i l a r e s u l l o s t a t o d i a p p l i c a z i o n e d e i L e a - a v v e r t e C o g n e t t i - p o i c h é a n c h e n e l l a v e r s i o n e p r e c e d e n t e v e c c h i a d i 8 a n n i s i è r i l e v a t a m o l t o f r a m m e n t a r i a t r a l e R e g i o n i i t a l i a n e , c o n u n ' a t t u a z i o n e s c a r s i s s i m a i n m o l t e d i e s s e . I n f i n e , s i d o v r à f a r f r o n t e a l g a p t e m p o r a l e i n t r o d u c e n d o i n u o v i L e a b a s a t i s u l l e m o l t e i n n o v a z i o n i c h e s o n o s t a t e r a g g i u n t e n e g l i u l t i m i 3 a n n i c h e n o n s o n o a n c o r a c o p e r t e d a l p r o v v e d i m e n t o " .