Roma, 27 nov. (Adnkronos) - Oggi alla Camera abbiamo approvato in prima lettura la proposta di legge che consentirà finalmente agli italiani allestero di accedere alle cure del Servizio Sanitario Nazionale, previo il pagamento di un contributo annuo. Questa iniziativa oltre a garantire un principio di equità e di riconoscenza verso i milioni di italiani che vivono allestero, permetterà ai minori residenti allestero di poter accedere gratuitamente alle cure. È un atto di giustizia e di rispetto verso la nostra comunità nel mondo. Così Andrea Di Giuseppe, deputato di Fratelli dItalia e primo firmatario del testo sullassistenza sanitaria agli italiani allestero. Questa misura, inoltre, incide sulla scelta di migliaia di italiani allestero di non iscriversi allAire proprio per timore di perdere laccesso al Servizio Sanitario Nazionale. Una distorsione che non solo ha falsato le statistiche dellAire, ma ha anche comportato un carico occulto sul sistema sanitario, costretto a sostenere costi per cittadini che non contribuivano al mantenimento della struttura. Oggi ristabiliamo un ordine che crea trasparenza nei numeri, correttezza nei flussi, verità nel rapporto tra Stato e cittadino, conclude.