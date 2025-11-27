R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ O g g i a l l a C a m e r a a b b i a m o a p p r o v a t o i n p r i m a l e t t u r a l a p r o p o s t a d i l e g g e c h e c o n s e n t i r à f i n a l m e n t e a g l i i t a l i a n i a l l ’ e s t e r o d i a c c e d e r e a l l e c u r e d e l S e r v i z i o S a n i t a r i o N a z i o n a l e , p r e v i o i l p a g a m e n t o d i u n c o n t r i b u t o a n n u o . Q u e s t a i n i z i a t i v a o l t r e a g a r a n t i r e u n p r i n c i p i o d i e q u i t à e d i r i c o n o s c e n z a v e r s o i m i l i o n i d i i t a l i a n i c h e v i v o n o a l l ’ e s t e r o , p e r m e t t e r à a i m i n o r i r e s i d e n t i a l l ’ e s t e r o d i p o t e r a c c e d e r e g r a t u i t a m e n t e a l l e c u r e . È u n a t t o d i g i u s t i z i a e d i r i s p e t t o v e r s o l a n o s t r a c o m u n i t à n e l m o n d o ” . C o s ì A n d r e a D i G i u s e p p e , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e p r i m o f i r m a t a r i o d e l t e s t o s u l l ’ a s s i s t e n z a s a n i t a r i a a g l i i t a l i a n i a l l ’ e s t e r o . “ Q u e s t a m i s u r a , i n o l t r e , i n c i d e s u l l a s c e l t a d i m i g l i a i a d i i t a l i a n i a l l ’ e s t e r o d i n o n i s c r i v e r s i a l l ’ A i r e p r o p r i o p e r t i m o r e d i p e r d e r e l ’ a c c e s s o a l S e r v i z i o S a n i t a r i o N a z i o n a l e . U n a d i s t o r s i o n e c h e n o n s o l o h a f a l s a t o l e s t a t i s t i c h e d e l l ’ A i r e , m a h a a n c h e c o m p o r t a t o u n c a r i c o o c c u l t o s u l s i s t e m a s a n i t a r i o , c o s t r e t t o a s o s t e n e r e c o s t i p e r c i t t a d i n i c h e n o n c o n t r i b u i v a n o a l m a n t e n i m e n t o d e l l a s t r u t t u r a . O g g i r i s t a b i l i a m o u n o r d i n e c h e c r e a t r a s p a r e n z a n e i n u m e r i , c o r r e t t e z z a n e i f l u s s i , v e r i t à n e l r a p p o r t o t r a S t a t o e c i t t a d i n o ” , c o n c l u d e .