R o m a , 6 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n o c c a s i o n e d e l G i u b i l e o d e i m i g r a n t i 2 0 2 5 , n e l l a C a p i t a l e è a r r i v a t o i l p r o g e t t o ' V i l l a g g i o d e l l a s a l u t e ' p r o m o s s o d a O n e H e a l t h F o u n d a t i o n . P e r t u t t a l a g i o r n a t a d i i e r i , 5 o t t o b r e , i n p i a z z a d e l R i s o r g i m e n t o a R o m a è s t a t o p o s s i b i l e r i c e v e r e v i s i t e m e d i c h e g r a t u i t e . L ' A s l R o m a 1 h a m e s s o a d i s p o s i z i o n e p e r s o n a l e m e d i c o - i n f e r m i e r i s t i c o , t e c n i c i s a n i t a r i e o s t e t r i c h e . E ' s t a t o c o s ì p o s s i b i l e s o t t o p o r s i a c o n t r o l l i d i d e r m a t o l o g i a , m e d i c i n a v a s c o l a r e , d i a b e t o l o g i a , n u t r i z i o n e , m a m m o g r a f i e e v i s i t e g e n e t i c h e o n c o l o g i c h e - s e n o l o g i c h e . I n o l t r e , è s t a t a d i s p o n i b i l e , s e m p r e g r a t u i t a m e n t e , l a v a c c i n a z i o n e c o n t r o l ' H e r p e s z o s t e r . G r a z i e a l l ' i n i z i a t i v a , d e d i c a t a a i p e l l e g r i n i e a l l ' i n t e r a c i t t a d i n a n z a , s o n o s t a t e e f f e t t u a t e o l t r e 3 9 0 v i s i t e m e d i c h e . I n I t a l i a l a p o p o l a z i o n e d i o r i g i n e s t r a n i e r a h a n e c e s s i t à d i a s s i s t e n z a m e d i c o - s a n i t a r i a q u a l i f i c a t a , s p i e g a n o g l i o r g a n i z z a t o r i i n u n a n o t a . O t t o m i g r a n t i s u 1 0 r e s i d e n t i n e l n o s t r o P a e s e n o n h a n n o m a i s v o l t o n e s s u n a v i s i t a m e d i c a . T u t t a v i a , r i s u l t a c h e i l 7 % d e g l i u o m i n i e i l 1 0 % d e l l e d o n n e s i a n o c o l p i t e d a a l m e n o u n a m a l a t t i a c r o n i c a . N o n v a m e g l i o s u l f r o n t e d e g l i s t i l i d i v i t a : i n e n t r a m b i i s e s s i i l 7 % è o b e s o , 1 s u 4 f u m a e i l 1 8 % c o n s u m a a l c o l r e g o l a r m e n t e . " L ' e v e n t o d i i e r i , a p e r t o a t u t t i , s i i n s e r i s c e n e l p e r c o r s o c h e p o r t i a m o a v a n t i d a o l t r e 2 a n n i - h a d i c h i a r a t o R o s s a n a B e r a r d i , p r e s i d e n t e d i O n e H e a l t h F o u n d a t i o n - I n q u e s t o p e r i o d o a b b i a m o g i à e f f e t t u a t o p i ù d i 6 m i l a c o n t r o l l i m e d i c i g r a t u i t i i n t u t t a I t a l i a , g r a z i e a u n a s e r i e d i i n i z i a t i v e t e r r i t o r i a l i c h e c i h a n n o p e r m e s s o d i r a g g i u n g e r e e s o s t e n e r e m o l t e p e r s o n e . S a p p i a m o q u a n t o p o s s a e s s e r e c o m p l e s s o , n e l n o s t r o P a e s e , a c c e d e r e a p r e s t a z i o n i m e d i c o - s a n i t a r i e , s o p r a t t u t t o i n a m b i t o p r e v e n t i v o . I d a t i s t a t i s t i c i d i m o s t r a n o i n o l t r e c o m e v i s i a a n c o r a u n a f o r t e s o t t o v a l u t a z i o n e d e i r i s c h i l e g a t i a d e t e r m i n a t i c o m p o r t a m e n t i . P e r q u e s t o c i s i a m o d a t i u n o b i e t t i v o c h i a r o : p r o m u o v e r e u n a n u o v a c u l t u r a d e l l a s a l u t e c h e m i g l i o r i i l b e n e s s e r e d e l l a p o p o l a z i o n e e , a l l o s t e s s o t e m p o , c o n t r i b u i s c a a p r o t e g g e r e i l n o s t r o p i a n e t a . I l n o s t r o a p p r o c c i o è q u e l l o d e l l a O n e H e a l t h : u n a v i s i o n e i n t e g r a t a c h e m e t t e i n r e l a z i o n e l a s a l u t e d e l l ' u o m o , d e g l i a n i m a l i e d e l l ' a m b i e n t e . D i f f o n d e r e l a c u l t u r a d e l l a p r e v e n z i o n e è p e r n o i u n a p r i o r i t à s t r a t e g i c a , s o p r a t t u t t o i n u n P a e s e c h e i n v e c c h i a r a p i d a m e n t e e c h e è s e m p r e p i ù e s p o s t o a l l e e m e r g e n z e a m b i e n t a l i " . N e l r i n g r a z i a r e O n e H e a l t h F o u n d a t i o n " p e r l ' i n i z i a t i v a c h e h a v o l u t o p r o p o r r e i e r i i n o c c a s i o n e d e l G i u b i l e o d e i m i g r a n t i a f a v o r e d i t u t t i , n e s s u n o e s c l u s o " , m o n s i g n o r G r a z i a n o B o r g o n o v o , s o t t o s e g r e t a r i o d e l D i c a s t e r o p e r l ' E v a n g e l i z z a z i o n e , h a r i c o r d a t o c h e " l a f r u i b i l i t à d e i s e r v i z i e d e l l e c u r e m e d i c h e n o n è s e m p r e f a c i l m e n t e a c c e s s i b i l e a t u t t i c o l o r o c h e s i r i t r o v a n o a v i v e r e , o r i s i e d o n o , n e l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e " . " L a p o p o l a z i o n e s t r a n i e r a r e s i d e n t e i n I t a l i a è r e l a t i v a m e n t e g i o v a n e , m a n o n p e r q u e s t o è m e n o e s p o s t a a i p e r i c o l i p e r l a p r o p r i a s a l u t e - h a s o t t o l i n e a t o G i u s e p p e Q u i n t a v a l l e , d i r e t t o r e g e n e r a l e A s l R o m a 1 - L e d i f f e r e n z e c u l t u r a l i e l i n g u i s t i c h e p o s s o n o d i s i n c e n t i v a r e l a p r e v e n z i o n e p r i m a r i a e s e c o n d a r i a d e l l e g r a v i m a l a t t i e . A l t e m p o s t e s s o v i s o n o s t i l i d i v i t a e r r a t i m o l t o d i f f u s i c o m e , p e r e s e m p i o , i l f u m o d i s i g a r e t t a . S o n o p e r s o n e c h e d e v o n o e s s e r e p e r s u a s e a s o t t o p o r s i a c o n t r o l l i m e d i c i r e g o l a r i . B e n v e n g a n o l e i n i z i a t i v e , c o m e q u e l l a d i O n e H e a l t h F o u n d a t i o n p e r i l G i u b i l e o d e i m i g r a n t i , c h e v o g l i o n o c o i n v o l g e r e s e m p r e p i ù u o m i n i e d o n n e i n u n p r o c e s s o v i r t u o s o d i p r o m o z i o n e d e l l a s a l u t e " . A l l ' i n c o n t r o c o n l a s t a m p a d e d i c a t o a l l ' e v e n t o , m o d e r a t o d a l v i c e p r e s i d e n t e d i O n e H e a l t h F o u n d a t i o n M a u r o B o l d r i n i , h a n n o p a r t e c i p a t o a n c h e N i c l a L a V e r d e , d i r e t t o r e U n i t à o p e r a t i v a c o m p l e s s a d i O n c o l o g i a o s p e d a l e L u i g i S a c c o d i M i l a n o ; A l e s s a n d r o D e l l e D o n n e , c o m m i s s a r i o s t r a o r d i n a r i o I r c c s I s t i t u t o t u m o r i d i B a r i , e V i n c e n z o C a p u t o , d i r e t t o r e g e n e r a l e I s t i t u t o z o o p r o f i l a t t i c o d e l l ' U m b r i a e d e l l e M a r c h e .