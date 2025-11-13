R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " U n a n n o f a , p r o p r i o a l C o n g r e s s o S u m a i , a n n u n c i a i l ' a v v i o d i u n ' i n d a g i n e c o n o s c i t i v a s u l r i o r d i n o d e l l e p r o f e s s i o n i s a n i t a r i e . L ' i n d a g i n e è a n d a t a a v a n t i e d è s t a t o f a t t o u n g r a n d e l a v o r o f i n o a d a r r i v a r e a l d i s e g n o d i l e g g e c h e c o n t i e n e l a m i s u r a p e r l a r i f o r m a d e l l e p r o f e s s i o n i s a n i t a r i e . L e r i s o r s e s o n o f o n d a m e n t a l i , m a s e n z a l e r i f o r m e n o n s i m e t t e m a n o a i p r o b l e m i e n o n s i v a d a n e s s u n a p a r t e . N e l p r o v v e d i m e n t o s i v a l o r i z z a n o l e c o m p e t e n z e p r o f e s s i o n a l i c o n u n s i s t e m a d i c e r t i f i c a z i o n e e r i c o n o s c i m e n t o d e l l ' e s p e r i e n z a a c q u i s i t a . C i s t a i n o l t r e a c u o r e l a s e m p l i f i c a z i o n e d e l l a b u r o c r a z i a p e r c h é i l t e m p o c l i n i c o è m o l t o p i ù p r e z i o s o d e l t e m p o a m m i n i s t r a t i v o " . C o s ì U g o C a p p e l l a c c i , p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e A f f a r i s o c i a l i d e l l a C a m e r a , i n t e r v e n e n d o o g g i a R o m a a l 5 7 ° C o n g r e s s o S u m a i , i l S i n d a c a t o d e g l i s p e c i a l i s t i a m b u l a t o r i a l i , i n p r o g r a m m a f i n o a l 1 3 n o v e m b r e . I l d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a h a i l l u s t r a t o i p u n t i c h i a v e d e l D d l d e l e g a s u l l e p r o f e s s i o n i s a n i t a r i e a p p r o v a t o a i n i z i o s e t t e m b r e . " I l c a r d i n e d e l p r o v v e d i m e n t o è l a r i d e f i n i z i o n e d e l l a r e s p o n s a b i l i t à p r o f e s s i o n a l e - i l l u s t r a C a p p e l l a c c i - S i t r a t t a d i u n a n o r m a d i g i u s t i z i a e d e q u i l i b r i o a t t e s a d a a n n i . S e i l p r o f e s s i o n i s t a s e g u e l e l i n e e g u i d a e b u o n e p r a t i c h e p o t r à r i s p o n d e r e p e n a l m e n t e s o l o p e r c o l p e g r a v i . R e s t a i l d i r i t t o a l r i s a r c i m e n t o d a n n i p e r i l c i t t a d i n o q u a n d o d o v u t o - a g g i u n g e - m a q u e s t a r i f o r m a v u o l e r i d u r r e l a c o s i d d e t t a m e d i c i n a d i f e n s i v a e d e v i t a r e c a u s e i n f o n d a t e . L a m e d i c i n a d i f e n s i v a o g g i c o s t a a l P a e s e 9 m i l i a r d i " . T r a g l i o b i e t t i v i d e l p r o v v e d i m e n t o a n c h e " m i g l i o r a r e l a s i c u r e z z a s u i l u o g h i d i l a v o r o e a c o m b a t t e r e l a v i o l e n z a e l e a g g r e s s i o n i a i p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i " . S o n o p r e s e n t i a n c h e " i p r i n c i p i c h e p u n t a n o a d e f i n i r e u n a m a g g i o r e a t t r a t t i v i t à d e l s i s t e m a s a n i t a r i o n a z i o n a l e - c o n c l u d e C a p p e l l a c c i - c o n p e r c o r s i d i c a r r i e r a e s v i l u p p o p r o f e s s i o n a l e c h e n o n s p i n g a n o i n o s t r i g i o v a n i , f o r m a t i i n I t a l i a , a t r a s f e r i r s i a l l ' e s t e r o " .