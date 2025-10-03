R o m a , 3 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L e s f i d e c h e d e v e a f f r o n t a r e l a n e u r o l o g i a s o n o n u m e r o s e . B i s o g n a s t a r e a l p a s s o c o n l ' e v o l u z i o n e s c i e n t i f i c a e p o t e r o f f r i r e t u t t e l e o p p o r t u n i t à t e r a p e u t i c h e p i ù a v a n z a t e c h e i n q u e s t o m o m e n t o , a n c h e g r a z i e a l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e a l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a , s i r i e s c o n o a p r o d u r r e " . C o s ì , G i a n n i B o n e l l i , d i r e t t o r e g e n e r a l e F o n d a z i o n e M o n d i n o I r c c s d i P a v i a , i n t e r v e n e n d o o g g i a M i l a n o a l l ’ i n c o n t r o B r a i n H e a l t h I n e q u a l i t i e s - I d e e e s t r a t e g i e p e r n o n l a s c i a r e i n d i e t r o n e s s u n o , o r g a n i z z a t o d a T r i e n n a l e M i l a n o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n L u n d b e c k I t a l i a i n o c c a s i o n e d e l l a 2 4 e s i m a E s p o s i z i o n e i n t e r n a z i o n a l e I n e q u a l i t i e s , p e r a f f r o n t a r e i l t e m a d e l d i r i t t o d i a c c e s s o a l l e c u r e n e l l ’ a m b i t o d e l l a s a l u t e d e l c e r v e l l o . " S p e s s o l e p a t o l o g i e n e u r o l o g i c h e s o n o l e g a t e a n c h e a t e m i e a r i f l e s s i o n i d i t i p o s o c i a l e p e r l a s a l u t e m e n t a l e , m a n o n s o l o - o s s e r v a B o n e l l i - P r o b l e m i d i t i p o n e u r o l o g i c o e p s i c h i a t r i c o n e l l ’ e t à e v o l u t i v a d o p o l a p a n d e m i a s i s o n o r e s i s e m p r e p i ù e v i d e n t i . P e r u n i s t i t u t o d i r i c e r c a c o m e i l n o s t r o , a n c h e q u e s t a è u n a s f i d a m o l t o i m p o r t a n t e " . I n o l t r e , n e l c a s o d e i p a z i e n t i f r a g i l i , i l D g d e l M o n d i n o e v i d e n z i a c h e " s p e s s o q u e s t e p e r s o n e n o n s i c u r a n o " : n o n h a n n o b i s o g n o " d i t e r a p i e o s p e d a l i e r e , n e c e s s i t a n o p e r ò d i u n ’ a s s i s t e n z a p i ù c o n t i n u a e p o s s i b i l m e n t e v i c i n o a l d o m i c i l i o . L a s f i d a p e r i l f u t u r o - c o n c l u d e - è i n d i v i d u a r e e s v i l u p p a r e m o d e l l i o r g a n i z z a t i v i c h e v a d a n o i n c o n t r o a q u e s t e e s i g e n z e i n m o d o d a r e n d e r e l a v i t a d i q u e s t e p e r s o n e e d e l l e l o r o f a m i g l i e p i ù s o p p o r t a b i l i " .