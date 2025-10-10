R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a M o n d i a l e d e l l a S a l u t e M e n t a l e , d e s i d e r o r i b a d i r e l ’ i m p o r t a n z a d i m e t t e r e l a s a l u t e m e n t a l e a l c e n t r o d e l l e n o s t r e p o l i t i c h e p u b b l i c h e e d e l d i b a t t i t o s o c i a l e . C o m e c o m p o n e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e S a n i t à d e l S e n a t o , c r e d o f e r m a m e n t e c h e l a p r o m o z i o n e d e l b e n e s s e r e p s i c o l o g i c o d e b b a e s s e r e u n a p r i o r i t à t r a s v e r s a l e , c h e c o i n v o l g a s a n i t à , s c u o l a , l a v o r o e c o m u n i t à " . C o s ì i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a G i a n n i B e r r i n o , c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e S a n i t à i n S e n a t o . " L a s a l u t e m e n t a l e n o n p u ò p i ù e s s e r e u n t a b ù . S e r v e u n i m p e g n o c o n c r e t o p e r g a r a n t i r e a c c e s s o e q u o a i s e r v i z i d i s u p p o r t o p s i c o l o g i c o , r a f f o r z a r e l a r e t e t e r r i t o r i a l e d e l l a s a l u t e m e n t a l e , c o m b a t t e r e l o s t i g m a c h e a n c o r a o g g i c o l p i s c e c h i s o f f r e d i d i s t u r b i p s i c h i c i , i n v e s t i r e i n p r e v e n z i o n e , e d u c a z i o n e e a s c o l t o . L a s a l u t e m e n t a l e è p a r t e i n t e g r a n t e d e l l a s a l u t e . S o s t e n e r e c h i è i n d i f f i c o l t à è u n d o v e r e c i v i l e , o l t r e c h e u m a n o . C o n t i n u i a m o a l a v o r a r e i n s i e m e p e r u n a s o c i e t à p i ù a t t e n t a , i n c l u s i v a e c o n s a p e v o l e . L a s a l u t e m e n t a l e è u n d i r i t t o . D i f e n d i a m o l o , o g n i g i o r n o " , c o n c l u d e .