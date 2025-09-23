R o m a , 2 3 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ a p p r o v a z i o n e a l l a C a m e r a d e l l a r e i n t r o d u z i o n e d e l 4 o t t o b r e c o m e f e s t a n a z i o n a l e d i S a n F r a n c e s c o d ’ A s s i s i , P a t r o n o d ’ I t a l i a , è u n a t t o d i g r a n d e v a l o r e s i m b o l i c o e c u l t u r a l e , c h e r e s t i t u i s c e c e n t r a l i t à a u n a f i g u r a f o n d a m e n t a l e d e l l a n o s t r a i d e n t i t à " . C o s ì i n u n a n o t a P a o l o T r a n c a s s i n i , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e q u e s t o r e d e l l a C a m e r a . " S a n F r a n c e s c o , c o n i l s u o m e s s a g g i o d i u m i l t à , f r a t e r n i t à e a m o r e p e r i l c r e a t o , r a p p r e s e n t a u n m o d e l l o p e r l a p o l i t i c a e u n a g u i d a p e r l e n u o v e g e n e r a z i o n i . I l s u o l e g a m e c o n l e p i c c o l e c o m u n i t à e c o n i t e r r i t o r i d e l l ’ I t a l i a p i ù p r o f o n d a e a u t e n t i c a d e v e i s p i r a r e c h i è c h i a m a t o a s e r v i r e l e i s t i t u z i o n i . P r o v o p o i u n a p a r t i c o l a r e s o d d i s f a z i o n e p e r c h é d u e m o m e n t i f o n d a m e n t a l i d e l l a v i t a d i S a n F r a n c e s c o , s o n o l e g a t i a l t e r r i t o r i o r e a t i n o : i l p r i m o p r e s e p e v i v e n t e f u r e a l i z z a t o d a l S a n t o n e l 1 2 2 3 a G r e c c i o , m e n t r e l a d e t t a t u r a d e l l a r e g o l a f r a n c e s c a n a a v v e n n e n e l S a n t u a r i o d i F o n t e C o l o m b o , n e l s e t t e m b r e d e l l o s t e s s o a n n o . L u o g h i c h e r e n d o n o a n c o r a p i ù v i v o e p r e s e n t e i l s u o i n s e g n a m e n t o " , c o n c l u d e .