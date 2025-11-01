R o m a , 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S S a m s u n g E l e c t r o n i c s I t a l i a p r e s e n t e a L u c c a C o m i c s & G a m e s 2 0 2 5 , l a p r i n c i p a l e m a n i f e s t a z i o n e e u r o p e a d e d i c a t a a f u m e t t i , a n i m a z i o n e e v i d e o g i o c h i , i n p r o g r a m m a d a l 2 9 o t t o b r e a l 2 n o v e m b r e . P e r l ' e d i z i o n e c o r r e n t e , i l b r a n d s i p o s i z i o n a n e l c u o r e s t o r i c o d e l l a c i t t à , i n P i a z z a d e l l ’ A n f i t e a t r o , c o n u n o s t a n d i n t e r a m e n t e d e d i c a t o a l l ' e s p e r i e n z a v i d e o l u d i c a . L ’ o b i e t t i v o è o f f r i r e a i v i s i t a t o r i u n ’ e s p e r i e n z a u n i c a , a m p l i f i c a t a d a l l ’ e c o s i s t e m a S a m s u n g c h e i n t e g r a s o l u z i o n i m u l t i - d i s p l a y , d a m o b i l e a p c , m o n i t o r e t v , c o n c o n s o l e d i u l t i m a g e n e r a z i o n e e l e p i ù i n n o v a t i v e t e c n o l o g i e v i d e o , a u d i o e d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . I l f u t u r o d e l g a m i n g : P e r f o r m a n c e , E c o s i s t e m a e C o m m u n i t y E m a n u e l e D e L o n g h i , C o r p o r a t e M a r k e t i n g H e a d - S a m s u n g E l e c t r o n i c s I t a l i a , h a i l l u s t r a t o l a v i s i o n e s t r a t e g i c a c h e g u i d a l a p a r t e c i p a z i o n e d e l b r a n d a l l ' e v e n t o : " P e r S a m s u n g i l f u t u r o d e l g a m i n g s i s v i l u p p e r à e s s e n z i a l m e n t e s e g u e n d o t r e s e g m e n t i f o n d a m e n t a l i p e r n o i c h e s o n o p e r f o r m a n c e , c o m m u n i t y e e c o s i s t e m a " . D e L o n g h i h a s o t t o l i n e a t o c o m e l a l e a d e r s h i p t e c n o l o g i c a s i t r a d u c a i n v a n t a g g i d i r e t t i p e r l ' u t e n t e : " P e r f o r m a n c e p e r c h é o v v i a m e n t e s i a m o u n b r a n d t e c n o l o g i c o i n n o v a t i v o e i n t u t t i i n o s t r i p r o d o t t i , i n t u t t o q u e l l o c h e n o i f a c c i a m o , m e t t i a m o i n n o v a z i o n e e p u n t i a m o a d a v e r e l e m i g l i o r i p e r f o r m a n c e p o s s i b i l i . Q u e s t o o v v i a m e n t e s o p r a t t u t t o p e r c h i u t i l i z z a i n o s t r i p r o d o t t i i n u n a m b i t o g a m i n g è u n a s p e t t o f o n d a m e n t a l e p e r a v e r e s e m p r e d e l l e p e r f o r m a n c e a l t o p " . I l c o n c e t t o d i c o n n e t t i v i t à è a l c e n t r o d e l l a s t r a t e g i a : " E c o s i s t e m a p e r c h é o v v i a m e n t e s i a m o i n g r a d o d i f o r n i r e u n ' e s p e r i e n z a m u l t i d e v i c e s . . . d a i n o s t r i s m a r t p h o n e c o m e G a l a x y S 2 5 e Z F o l d 7 a i m o n i t o r c o n O d y s s e y p e r f i n i r e a i n o s t r i t e l e v i s o r i N e o Q L E D . T u t t o q u e s t o o v v i a m e n t e u t i l i z z a n d o a n c h e d e l l e d e v i c e s s t o r a g e , d e l l e s c h e d e S s d m o l t o i m p o r t a n t i p e r c h i v u o l e o v v i a m e n t e g i o c a r e c o n p e r f o r m a n c e d a p r o f e s s i o n i s t a " . A n t e p r i m e E s c l u s i v e e Z o n a C o m p e t i t i v a L ' a r c h i t e t t u r a d e l l o s t a n d S a m s u n g è s t a t a c o n c e p i t a p e r g u i d a r e i v i s i t a t o r i a t t r a v e r s o l ' i n t e r o e c o s i s t e m a g a m i n g , d a l l a m o b i l i t à a l l a p o t e n z a c o m p e t i t i v a . I l p e r c o r s o s i i n a u g u r a n e l l ' a r e a d e d i c a t a a l g a m i n g m o b i l e , d o v e i v i s i t a t o r i p o s s o n o c i m e n t a r s i i n q u i c k b a t t l e e m i n i t o r n e i s u L e a g u e o f L e g e n d s : W i l d R i f t , t e s t a n d o l a f l u i d i t à e l a r e a t t i v i t à d e i d e v i c e d i p u n t a c o m e i n u o v i G a l a x y S 2 5 , G a l a x y Z F o l d 7 e G a l a x y T a b S 1 1 U l t r a . G r a z i e a l l a p a r t n e r s h i p c o n R i o t G a m e s , i v i s i t a t o r i d e l l o s t a n d a v r a n n o l ’ o p p o r t u n i t à d i p r o v a r e 2 X K O , i l n u o v o t i t o l o f i g h t i n g g a m e a t t e s o p e r i l 2 0 2 6 . S a r à i n o l t r e p o s s i b i l e s f i d a r s i s u V a l o r a n t n e l l a m o d a l i t à S c h e r m a g l i a ( 1 v 1 o 2 v 2 ) . " D o p o i l s u c c e s s o d e l l a s c o r s a e d i z i o n e , s i a m o o r g o g l i o s i d i t o r n a r e a L u c c a o f f r e n d o a i v i s i t a t o r i u n ’ e s p e r i e n z a a n c o r a p i ù r i c c a e c o m p l e t a , " h a d i c h i a r a t o D e L o n g h i . " Q u e s t ’ a n n o p u n t i a m o s u l n o s t r o e c o s i s t e m a g a m i n g , d a n d o a o g n i g i o c a t o r e – d a l c a s u a l g a m e r a l p r o f e s s i o n i s t a – l a p o s s i b i l i t à d i t e s t a r e l e i n c r e d i b i l i p e r f o r m a n c e d i g i o c o d e i n o s t r i d i s p o s i t i v i , a n c h e g r a z i e a l l a p a r t n e r s h i p c o n u n l e a d e r d e l s e t t o r e : R i o t G a m e s . " A d i a c e n t e , l ' a r e a e n g a g e m e n t f o n d e g a m i n g e i n t r a t t e n i m e n t o : u t i l i z z a n d o i l G a l a x y S 2 5 U l t r a e i T V T h e F r a m e , i v i s i t a t o r i s o n o i n v i t a t i a s c a t t a r e p h o t o - o p t e m a t i c i e a p a r t e c i p a r e a l l a s f i d a t a t t i c a " S p i k e D e f u s e " , i s p i r a t a a l l e m i s s i o n i d i V a l o r a n t . L ' a n i m a p i ù c o m p e t i t i v a d e l p a d i g l i o n e t r o v a e s p r e s s i o n e n e l l ’ a r e a P C e c o n s o l e , u n o s p a z i o o t t i m i z z a t o p e r l e p r e s t a z i o n i p r o f e s s i o n a l i . E q u i p a g g i a t a c o n i m o n i t o r O d y s s e y O L E D G 6 e O L E D G 9 e g l i S S D S a m s u n g 9 9 0 P R O e 9 1 0 0 P R O , q u e s t ' a r e a o s p i t a t o r n e i q u o t i d i a n i d i V a l o r a n t s u P S 5 e s e s s i o n i f r e e p l a y d e d i c a t e a 2 X K O , o f f r e n d o u n p r i m o s g u a r d o e s c l u s i v o a l p o t e n z i a l e d e l n u o v o t i t o l o . I n f i n e , l ’ i m m e r s i v i t à r a g g i u n g e i l s u o a p i c e n e l l a z o n a g a m i n g d a s a l o t t o , d o v e i T V S a m s u n g O L E D 4 K e N e o Q L E D 8 K , a b b i n a t i a l l e S o u n d b a r S e r i e Q e S e r i e S , g a r a n t i s c o n o u n c o i n v o l g i m e n t o a u d i o v i s i v o d i l i v e l l o c i n e m a t o g r a f i c o p e r l e s f i d e s u c o n s o l e . L a c o m m u n i t y e l ' i m m e r s i v i t à a u m e n t a t a d a l l ' A I L ' a t t e n z i o n e d i S a m s u n g s i c o n c e n t r a n o n s o l o s u l l ' h a r d w a r e m a a n c h e s u l l a c r e a z i o n e d i l e g a m i c o n l a p r o p r i a u t e n z a . " L a p a r t e d i e c o s i s t e m a p o i s i l e g a m o l t o a n c h e a l l a p a r t e d i c o m m u n i t y , n o i l a v o r i a m o m o l t o p e r c o i n v o l g e r e l a c o m m u n i t y , p e r f a r e i n m o d o c h e s i c r e i n o d e l l e c o n n e s s i o n i i m p o r t a n t i t r a i n o s t r i c o n s u m a t o r i , " h a s p i e g a t o D e L o n g h i . R i f e r e n d o s i a l l a p r e s e n z a d e l b r a n d a l l ' e v e n t o , h a a g g i u n t o : " s t i a m o l a v o r a n d o p r o p r i o p e r f a r e i n m o d o c h e i l c o n s u m a t o r e q u a n d o e n t r a n e l n o s t r o s t a n d p o s s a v i v e r e l ' e s p e r i e n z a S a m s u n g n e l m o n d o g a m i n g a 3 6 0 g r a d i " . L ’ e s p e r i e n z a è r e s a a n c o r a p i ù c o i n v o l g e n t e d a l l ' i n t e g r a z i o n e d i t e c n o l o g i e a v a n z a t e : " N o i a b b i a m o p r o d o t t i m o l t o i n n o v a t i v i , a b b i a m o a g g i u n t o t u t t a l a p a r t e l e g a t a a l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e c h e è i n i z i a t a c o n i n o s t r i s m a r t p h o n e c o n G a l a x y A I e p o i s i è a l l a r g a t a a t u t t i i n o s t r i p r o d o t t i . I n q u e s t o m o d o s i a m o i n g r a d o d i o f f r i r e d e l l e e s p e r i e n z e a n c o r a p i ù i m m e r s i v e , a n c o r a p i ù i n c l u s i v e a i n o s t r i c o n s u m a t o r i " . C o n c l u d e n d o , D e L o n g h i h a r i b a d i t o l ' i m p o r t a n z a d e l l e g a m e e m o t i v o : " D i c i a m o c h e o g g i o l t r e a f a v o r i r e c o n n e s s i o n i r e a l i g r a z i e a i n o s t r i d e v i c e s , p u n t i a m o m o l t o a c r e a r e a n c h e d e l l e c o n n e s s i o n i e m o t i v e t r a i c o n s u m a t o r i p e r f a r e i n m o d o a p p u n t o d i a m p l i a r e q u e s t a c o m m u n i t y g a m i n g c h e p e r n o i è m o l t o i m p o r t a n t e " . P e r t u t t a l a d u r a t a d e l l ’ e v e n t o , l o s t a n d o s p i t e r à i S a m s u n g M o r n i n g S t a r s ( c o n t e n t c r e a t o r c o m e X i u d e r , M i c h e l l e P u t t i n i , M a t t e o “ D r e a d ” P i c a r a z z i , N o e m i “ S o b e r ” M o r t e l l a , L u c a “ B e r r i ” B r e r a e G i o r g i a “ G i o f f y ” C a s t e l l i ) e t a l e n t c o m e E m a n u e l a C a p i t a n o ( i n a r t e K a s u m i S e n ) , p r o t a g o n i s t i d i s e s s i o n i l i v e , s h o w m a t c h e m o m e n t i d i i n t e r a z i o n e d i r e t t a c o n i l p u b b l i c o .