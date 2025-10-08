R o m a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S i t e r r à d o m a n i , g i o v e d ì 9 o t t o b r e , a l l e 1 4 p r e s s o l a S a l a C o l l e t t i d e l G r u p p o d i F o r z a I t a l i a a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i ( V i a U f f i c i d e l V i c a r i o 2 1 ) , u n a c o n f e r e n z a s t a m p a d i i l l u s t r a z i o n e d e l d i s e g n o d i l e g g e p r e s e n t a t o a l S e n a t o c h e p r e v e d e i l r i c o r s o a l l a f i g u r a d e l C o m m i s s a r i o s t r a o r d i n a r i o p e r r i s o l v e r e l ’ a t t u a l e b l o c c o d e l l ’ u r b a n i s t i c a m i l a n e s e . I n t e r v e r r a n n o i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a , M a u r i z i o G a s p a r r i , i l p r e s i d e n t e d e i d e p u t a t i d i F o r z a I t a l i a , P a o l o B a r e l l i , i l s e n a t o r e e r e s p o n s a b i l e d e l d i p a r t i m e n t o c a s a d i F o r z a I t a l i a , R o b e r t o R o s s o , i l s e n a t o r e P i e r a n t o n i o Z a n e t t i n .