Roma, 8 ott. (Adnkronos) - Si terrà domani, giovedì 9 ottobre, alle 14 presso la Sala Colletti del Gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati (Via Uffici del Vicario 21), una conferenza stampa di illustrazione del disegno di legge presentato al Senato che prevede il ricorso alla figura del Commissario straordinario per risolvere l’attuale blocco dell’urbanistica milanese. Interverranno il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, il senatore e responsabile del dipartimento casa di Forza Italia, Roberto Rosso, il senatore Pierantonio Zanettin.
Salva Milano: FI, domani conferenza stampa su Commissario
8 ottobre, 2025 • 17:50