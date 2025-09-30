R o m a , 3 0 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " A f r o n t e d i u n a d o m a n d a d i a s s i s t e n z a c h e c r e s c e , l ' I t a l i a d e s t i n a s o l o i l 3 % d e l F o n d o s a n i t a r i o n a z i o n a l e a l l e p o l i t i c h e p e r l a s a l u t e m e n t a l e , c o n u n a s p e s a p r o - c a p i t e ( 6 9 , 8 e u r o ) n e t t a m e n t e i n f e r i o r e a F r a n c i a ( 5 1 0 ) , G e r m a n i a ( 4 9 9 ) e R e g n o U n i t o ( 3 4 4 ) . L a d o t a z i o n e d i p e r s o n a l e ( 6 0 o p e r a t o r i o g n i 1 0 0 m i l a a b i t a n t i ) è i n f e r i o r e d e l 2 5 % r i s p e t t o a l l o s t a n d a r d n a z i o n a l e n e c e s s a r i o d e f i n i t o d a A g e n a s , s o t t o s c r i t t o d a R e g i o n i , m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e e M e f , d i 8 3 , c o n f o r t i s q u i l i b r i r e g i o n a l i ( d a o l t r e 1 0 0 o p e r a t o r i i n T r e n t i n o a m e n o d i 3 0 i n B a s i l i c a t a ) . E a n c h e s u l l a s a l u t e d e l c e r v e l l o s i p r o c e d e t r a a t t e n z i o n e c r e s c e n t e , a c c o m p a g n a t a d a r i t a r d i , e d i f f e r e n z e t e r r i t o r i a l i c o m e m e t t e i n e v i d e n z a l ' O s s e r v a t o r i o S a l u t e q u i t à " . C o s ì i n u n a n o t a S a l u t e q u i t à c h e l a n c i a l ' a l l a r m e " d i s u g u a g l i a n z e r e g i o n a l i " e a v v e r t e : " S e r v o n o p i ù p e r s o n a l e e c o n t r o l l o d e l l ' a s s i s t e n z a , p i ù r i s o r s e e c u r e a c c e s s i b i l i " . A u m e n t a n o i b i s o g n i d e l l a p o p o l a z i o n e c o n s o f f e r e n z a m e n t a l e , " s i c o n t r a g g o n o i s e r v i z i s a n i t a r i d e d i c a t i " e p e r s i s t o n o " a n c o r a t r o p p e d i s u g u a g l i a n z e n e l l ' a c c e s s o a i s e r v i z i - s i l e g g e - N e l 2 0 2 3 i s e r v i z i d i s a l u t e m e n t a l e h a n n o s e g u i t o 8 5 4 . 0 4 0 u t e n t i ( + 1 0 % r i s p e t t o a l 2 0 2 2 ) , c o n u n i n c r e m e n t o d e i c a s i d i d i s t u r b i p s i c h i a t r i c i , i d e a z i o n e s u i c i d a r i a e a u t o l e s i o n i s m o i n e t à a d o l e s c e n z i a l e . C i ò n o n o s t a n t e , n e l 2 0 2 2 s i s o n o r i d o t t e r i s p e t t o a l 2 0 2 0 l e s t r u t t u r e p e r l ' a s s i s t e n z a p s i c h i a t r i c a s u l t e r r i t o r i o , s e b b e n e g l i u t e n t i i n c a r i c o a i s e r v i z i s i a n o t o r n a t i a i l i v e l l i p r e - p a n d e m i a . C a l a n o l e d o t a z i o n i d i p e r s o n a l e e d e l l e r i s o r s e d i s p o n i b i l i , e s i r i d u c o n o l e p r e s t a z i o n i e r o g a t e a g l i a s s i s t i t i r i s p e t t o a i l i v e l l i p r e c e d e n t i a l l a p a n d e m i a , c h e h a n n o r e g i s t r a t o u n a l i e v e r i p r e s a s o l o n e l 2 0 2 3 " . D u r a n t e l e f a s i a c u t e d e l l ' e m e r g e n z a C o v i d , " m o l t i s s i m e p r e s t a z i o n i d i s a l u t e m e n t a l e ( p s i c o t e r a p i a , a t t i v i t à r i a b i l i t a t i v e , s t r u t t u r e s e m i - r e s i d e n z i a l i e d a y h o s p i t a l ) h a n n o r e g i s t r a t o r i d u z i o n i c o m p r e s e a p p r o s s i m a t i v a m e n t e t r a i l ‑ 4 5 % e i l ‑ 9 5 % , a s e c o n d a d e l t i p o d i s e r v i z i o - r i p o r t a S a l u t e q u i t à - I l n u m e r o t o t a l e d i u t e n t i a s s i s t i t i è d i m i n u i t o d a c i r c a 8 2 6 m i l a ( 2 0 1 9 ) a c i r c a 7 7 8 . 7 0 0 ( 2 0 2 1 ) , u n c a l o d i q u a l c h e d e c i n a d i m i g l i a i a . P o i c ' è s t a t o i l r e c u p e r o c h e h a p o r t a t o i l n u m e r o n e l 2 0 2 3 a c i c a 8 5 4 m i l a u t e n t i " . N o n s o l o . " P e r s i s t o n o d i v a r i t e r r i t o r i a l i s i g n i f i c a t i v i : l e p r e s t a z i o n i p e r u t e n t e v a r i a n o d a 3 3 i n F r i u l i V e n e z i a G i u l i a a m e n o d i 9 i n M o l i s e , C a m p a n i a e S i c i l i a ( m e d i a I t a l i a 1 3 , 6 / u t e n t e ) . L e p r e s t a z i o n i s o n o t e r a p e u t i c h e n e l 7 1 , 4 % d e i c a s i , s o c i o - r i a b i l i t a t i v e n e l 1 8 , 1 % , a s s i s t e n z i a l i n e l l ' 8 , 4 % e d i a g n o s t i c h e n e l 2 , 1 % . V e n e t o , L o m b a r d i a , C a l a b r i a , U m b r i a e M a r c h e r e g i s t r a n o l e p e r c e n t u a l i p i ù a l t e d i p r e s t a z i o n i s o c i o - r i a b i l i t a t i v e " . A n c o r a , " l ' I t a l i a h a u n o d e i t a s s i p i ù b a s s i d i p o s t i l e t t o p e r c u r e p s i c h i a t r i c h e i n E u r o p a ( 8 , 1 o g n i 1 0 0 m i l a a b i t a n t i ) e i l n u m e r o d i d i m i s s i o n i o s p e d a l i e r e p e r d i s t u r b i m e n t a l i è t r a i p i ù b a s s i " . I n I t a l i a s i s t i m a n o c i r c a 7 m i l i o n i d i p e r s o n e a f f e t t e d a e m i c r a n i a , 1 2 m i l i o n i c o n d i s t u r b i d e l s o n n o , 1 , 2 m i l i o n i c o n d e m e n z a ( 7 2 0 m i l a c o n A l z h e i m e r ) , 8 0 0 m i l a c o n e s i t i d i i c t u s e 4 0 0 m i l a c o n P a r k i n s o n . A c i ò s i a g g i u n g e u n q u i n t o d e l l a p o p o l a z i o n e c o n d i s t u r b i p s i c h i c i , i n p r e v a l e n z a a n s i a e d e p r e s s i o n e , e l e n c a S a l u t e q u i t à . " N e g l i u l t i m i a n n i - o s s e r v a - i l q u a d r o n o r m a t i v o e p r o g r a m m a t o r i o d e l S s n s i è a r r i c c h i t o c o n p r o v v e d i m e n t i c h e c e r c a n o d i d a r e r i s p o s t e c o m e l a l e g g e n . 8 1 / 2 0 2 0 , c h e r i c o n o s c e l a c e f a l e a p r i m a r i a c r o n i c a c o m e m a l a t t i a s o c i a l e ; i l r i f i n a n z i a m e n t o d e l F o n d o p e r A l z h e i m e r e d e m e n z e ( 2 0 2 4 - 2 0 2 6 ) ; l ' a g g i o r n a m e n t o d e l P i a n o n a z i o n a l e d e l l a c r o n i c i t à c o n l ' i n c l u s i o n e d e l l ' e p i l e s s i a ; l ' a v v i o d e l p r o c e s s o d i d e f i n i z i o n e d e l l a n u o v a S t r a t e g i a n a z i o n a l e p e r l a s a l u t e m e n t a l e , a o l t r e 1 0 a n n i d a l l ' u l t i m o d o c u m e n t o " . L ' O s s e r v a t o r i o S a l u t e q u i t à h a a n a l i z z a t o g l i e f f e t t i d e i p r o v v e d i m e n t i s u l l a c e f a l e a e l o s t a t o d e i s e r v i z i p e r l a s a l u t e m e n t a l e p e r c o n t r i b u i r e a q u e s t a p r i o r i t à . " I l d e c r e t o a t t u a t i v o p e r f i n a n z i a r e c o n 1 0 m i l i o n i d i e u r o p r o g e t t i i n n o v a t i v i d i p r e s a i n c a r i c o d e l l e p e r s o n e c o n c e f a l e a p r i m a r i a c r o n i c a è a r r i v a t o c o n 2 a n n i d i r i t a r d o , n e l m a r z o 2 0 2 3 a n z i c h é a f e b b r a i o 2 0 2 1 - e v i d e n z i a - P e r l e R e g i o n i m e n o d i 2 a n n i p e r p r o g e t t a z i o n e , i m p l e m e n t a z i o n e e v a l u t a z i o n e , c o n s c a d e n z e r a v v i c i n a t e : p r e s e n t a z i o n e e n t r o d i c e m b r e 2 0 2 3 , c h i u s u r a d e i p r o g e t t i e n t r o d i c e m b r e 2 0 2 4 e r e n d i c o n t a z i o n e e n t r o g e n n a i o 2 0 2 5 . L a m a g g i o r p a r t e d e l l e R e g i o n i h a r i s p e t t a t o i t e r m i n i p e r l a p r e s e n t a z i o n e d e i p r o g e t t i , m a s t a n d o a l l a n o s t r a d e s k r e s e a r c h l e e v i d e n z e d i s p o n i b i l i s u i r i s u l t a t i s o n o a n c o r a l i m i t a t e e f r a m m e n t a r i e ( s o l o 3 R e g i o n i h a n n o a n t i c i p a t o i d a t i c o n d i c h i a r a z i o n i , c o m u n i c a t i o d o c u m e n t i ) . I p r o g e t t i h a n n o o b i e t t i v i d i f f e r e n z i a t i - r i d u z i o n e d e i t e m p i d i a g n o s t i c i , d e f i n i z i o n e d i P d t a , t e l e m e d i c i n a , c a m p a g n e i n f o r m a t i v e , f o r m a z i o n e d i M m g / P l s - e r a r a m e n t e i n c l u d o n o s t a n z i a m e n t i a g g i u n t i v i o l t r e i f o n d i m i n i s t e r i a l i ( V e n e t o h a s t a n z i a t o + 5 0 m i l a e u r o ; P u g l i a e P i e m o n t e v a l u t e r a n n o l ' o p p o r t u n i t à ) . G l i i n d i c a t o r i i n d i v i d u a t i d a l l e R e g i o n i p e r m o n i t o r a r e i l s u c c e s s o d e g l i i n t e r v e n t i s o n o e t e r o g e n e i : s i v a d a l l a p i a t t a f o r m a d i t e l e m e d i c i n a e i l n u m e r o d i r i n n o v i d i p i a n o t e r a p e u t i c o a t t r a v e r s o t e l e v i s i t a , a l n u m e r o d i c e n t r i c h e r i s p o n d o n o a d u n a s u r v e y d i m a p p a t u r a ; d a l n u m e r o d i p e r s o n e p r e s e i n c a r i c o c o n f a r m a c i i n n o v a t i v i r i s p e t t o a g l i a v e n t i d i r i t t o , a l l ' i m p a t t o d e l l a r i o r g a n i z z a z i o n e t e r r i t o r i a l e s u i P s , a l n u m e r o d i p r o f e s s i o n i s t i f o r m a t i . N o n e s i s t e u n a p i a t t a f o r m a i n f o r m a t i z z a t a u n i c a o u n r e p o r t d i s i n t e s i c h e p o s s a a i u t a r e a d a v e r e u n a l i n e a d i i n d i r i z z o u n i c a , r i s c h i a n d o c o s ì d i i n c r e m e n t a r e l e d i s u g u a g l i a n z e s u l t e r r i t o r i o e c o m p r o m e t t e r e l ’ e f f i c a c i a c o m p l e s s i v a d e l l ' i n t e r v e n t o " . " L a r i f o r m a t e r r i t o r i a l e d e l D m 7 7 / 2 2 - c o n c l u d e l ' a n a l i s i d i S a l u t e q u i t à - p r e v e d e c h e n e l l e C a s e d e l l a c o m u n i t à i s e r v i z i d i s a l u t e m e n t a l e , d i p e n d e n z e p a t o l o g i c h e e n e u r o p s i c h i a t r i a i n f a n t i l e n o n s i a n o o b b l i g a t o r i , m a r a c c o m a n d a t i , l a s c i a n d o q u i n d i l a v a l u t a z i o n e e l a s c e l t a a l l e s i n g o l e R e g i o n i . S e c o n d o A g e n a s , a g i u g n o 2 0 2 5 s o l o 2 9 3 d e l l e 6 6 0 C a s e d e l l a c o m u n i t à ( C d c ) a t t i v e h a n n o u n s e r v i z i o p e r l a s a l u t e m e n t a l e , 1 1 7 p e r l e d i p e n d e n z e p a t o l o g i c h e e 1 8 8 p e r l a n e u r o p s i c h i a t r i a i n f a n t i l e e a d o l e s c e n z i a l e . L e C d c c o n s e r v i z i p e r l a s a l u t e m e n t a l e s o n o p i ù d i f f u s e i n E m i l i a R o m a g n a ( 8 1 s u 1 4 0 ) , L o m b a r d i a ( 7 7 s u 1 4 2 ) e V e n e t o ( 6 3 s u 1 3 1 ) . C a l a b r i a e P a d i T r e n t o , p u r a v e n d o s o l o 2 C d c c i a s c u n a , l e h a n n o d o t a t e d i s e r v i z i p e r l a s a l u t e m e n t a l e . I n 4 r e g i o n i s i c o n c e n t r a n o p i ù d e i d u e t e r z i d e i s e r v i z i d i n e u r o p s i c h i a t r i a i n f a n t i l e e a d o l e s c e n z a : L o m b a r d i a ( 4 8 ) , E m i l i a R o m a g n a ( 3 6 ) , V e n e t o ( 3 2 ) e L a z i o ( 2 5 ) . P a s s a n d o a i s e r v i z i p e r l e d i p e n d e n z e p a t o l o g i c h e , i l n u m e r o d i s e r v i z i a t t i v i n e l l e C d c s i r i d u c e u l t e r i o r m e n t e e l a c o n c e n t r a z i o n e d e i c i r c a i d u e t e r z i d e i s e r v i z i p r e s e n t i ( 7 7 s u 1 1 7 ) s i c o n c e n t r a i n 3 r e g i o n i : L o m b a r d i a 4 1 ; E m i l i a R o m a g n a 2 0 e V e n e t o 1 6 " . " S e d a u n a p a r t e l a s a l u t e m e n t a l e e d e l c e r v e l l o è s e m p r e p i ù u n a p r i o r i t à p e r l a p o p o l a z i o n e , d a l l ' a l t r a r i s u l t a t r o p p o r e s i d u a l e n e l l e p o l i t i c h e s a n i t a r i e p u b b l i c h e . B a s t i p e n s a r e c h e l ' I t a l i a d e s t i n a s o l o i l 3 % d e l F o n d o s a n i t a r i o n a z i o n a l e a l l e p o l i t i c h e p e r l a s a l u t e m e n t a l e , c o n u n a s p e s a p r o - c a p i t e p a r i a 6 9 , 8 e u r o , n e t t a m e n t e i n f e r i o r e a F r a n c i a c o n 5 1 0 e u r o , G e r m a n i a c o n 4 9 9 e u r o e R e g n o U n i t o c o n 3 4 4 e u r o " . C o s ì T o n i n o A c e t i , p r e s i d e n t e d i S a l u t e q u i t à , c o m m e n t a n d o u n ' a n a l i s i d e l l ' O s s e r v a t o r i o S a l u t e q u i t à d e d i c a t a a l l a s a l u t e m e n t a l e . " A n c h e l a b o z z a d i ' P i a n o d i a z i o n e n a z i o n a l e s u l l a s a l u t e m e n t a l e 2 0 2 5 - 2 0 3 0 ' t r a s m e s s o a l l e R e g i o n i n o n h a a l c u n t i p o d i s t a n z i a m e n t o d i r i s o r s e s p e c i f i c a t a m e n t e d e d i c a t e a l l a s u a a t t u a z i o n e , o l t r e a n o n c o n t e n e r e a l c u n t i p o d i c r o n o p r o g r a m m a c o n t e m p i s t i c h e p r e c i s e r e l a t i v e a l r a g g i u n g i m e n t o d e g l i o b i e t t i v i " , r i l e v a A c e t i . " A n c h e p e r q u a n t o r i g u a r d a l a d e f i n i z i o n e d e g l i s t a n d a r d n a z i o n a l i d i s e r v i z i o c ' è m o l t o l a v o r o d a f a r e - a g g i u n g e - c o m e p u r e s u l r a f f o r z a m e n t o d e l p e r s o n a l e s a n i t a r i o , s e n z a d i m e n t i c a r e c h e a l l ' i n t e r n o d e l s i s t e m a d i v e r i f i c a e c o n t r o l l o d e l l ' a s s i s t e n z a n e i c o n f r o n t i d e l l e R e g i o n i , e c i o è i l N u o v o s i s t e m a d i g a r a n z i a d e i L e a ( l i v e l l i e s s e n z i a l i d i a s s i s t e n z a ) , a d o g g i p o s s i a m o c o n t a r e s o l o s u u n s o l o i n d i c a t o r e ' c o r e ' s u l l a s a l u t e m e n t a l e " . " E ' e v i d e n t e c h e q u e s t o t i p o d i f r a g i l i t à m e r i t a b e n p i ù a t t e n z i o n e d a p a r t e d e l l e i s t i t u z i o n i s a n i t a r i e . I l r i s c h i o , s e n o n s i c a m b i a p a s s o - a v v e r t e i l p r e s i d e n t e d i S a l u t e q u i t à - è c h e n e i f a t t i s i c o n t i n u e r à a l a s c i a r e s o l e l e f a m i g l i e c o n t u t t o q u e l l o c h e c i ò c o m p o r t a , a p a r t i r e d a l l a l o r o p e r d i t a d i f i d u c i a n e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e " .