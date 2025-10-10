R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ S e r v o n o p i ù r i s o r s e p e r l a s a l u t e m e n t a l e , c e l o c h i e d o n o a n c h e l e r a g a z z e e i r a g a z z i n e l l e s c u o l e e n e l l e u n i v e r s i t à . O g g i l a t u a p o s s i b i l i t à d i c u r a r t i d i p e n d e d a d o v e n a s c i e v i v i p e r c h é c i s o n o r e g i o n i c h e h a n n o s t r u t t u r e , p e r c o r s i e p r o f e s s i o n i s t i e r e g i o n i c h e n e s o n o d e l t u t t o p r i v e " . C o s ì l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n . " Q u e s t o v i o l a l ’ a r t i c o l o 3 2 d e l l a n o s t r a c o s t i t u z i o n e s u l d i r i t t o a l l a s a l u t e , m a p u r e l ’ a r t i c o l o 3 c h e p a r l a d i e g u a g l i a n z a . L a s a l u t e m e n t a l e n o n p u ò e s s e r e c o n s i d e r a t a u n t a b ù , e a s s i s t i a m o a l r i s c h i o c h e s i f a c c i a n o c l a m o r o s i p a s s i i n d i e t r o v e r s o l ’ i s t i t u z i o n a l i z z a z i o n e c o m e u n i c a r i s p o s t a . I n v e c e s e r v e u n l a v o r o s i n e r g i c o c h e m e t t a a l c e n t r o l e p e r s o n e e n o n l a s c i s o l e l e f a m i g l i e , d o b b i a m o a n c o r a f a r e i c o n t i c o n l e c o n s e g u e n z e g r a v i s u l l a s a l u t e m e n t a l e d e l p e r i o d o p a n d e m i c o . N o n è p o s s i b i l e c h e v i s i a u n a c a r e n z a s t r u t t u r a l e d i n e u r o p s i c h i a t r i i n f a n t i l i , c h e c i v o g l i a c o s ì t a n t o t e m p o p e r a v e r e l e d i a g n o s i . L a n o s t r a d e v e d i v e n t a r e u n a s o c i e t à d e l l a c u r a , c o n s a p e v o l e c h e l a r i d u z i o n e d e l l e d i s e g u a g l i a n z e è u n i n v e s t i m e n t o s u l b e n e s s e r e d i t u t t e e t u t t i " . " A n c h e p e r q u e s t o c h i e d o a l g o v e r n o d i p r o c e d e r e a l l ’ i s t i t u z i o n e d e l l o p s i c o l o g o d i b a s e , v i s t o c h e h a n n o b l o c c a t o l a n o s t r a e d a l t r e p r o p o s t e p e r u n a n n o i n c o m m i s s i o n e a f f a r i s o c i a l i d o p o u n v o t o a l l ’ u n a n i m i t à ” .