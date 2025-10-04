R o m a , 3 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I d a t i d i c o n o c h e l e m a l a t t i e n e u r o l o g i c h e - u n g r u p p o d i c o n d i z i o n i m o l t o a m p i o c h e c o m p r e n d e a d e s e m p i o l o s t r o k e , l ’ e p i l e s s i a , l a c e f a l e a , l a s c l e r o s i m u l t i p l a , l e d e m e n z e e i l P a r k i n s o n - n o n s o l o s o n o p i ù d i f f u s e d i q u a n t o g e n e r a l m e n t e s i c r e d a m a s o n o a n c h e l a c a u s a p r i n c i p a l e d i d i s a b i l i t à . T u t t e i n s i e m e , r a p p r e s e n t a n o o g g i l a s e c o n d a c a u s a n e l m o n d o d i m o r t a l i t à " . L o h a d e t t o A l e s s a n d r o P a d o v a n i , p r e s i d e n t e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a ( S i n ) , a l l ’ i n c o n t r o ' B r a i n H e a l t h I n e q u a l i t i e s - I d e e e s t r a t e g i e p e r n o n l a s c i a r e i n d i e t r o n e s s u n o ' , o r g a n i z z a t o d a T r i e n n a l e M i l a n o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n L u n d b e c k I t a l i a n e l l ’ a m b i t o d e l l ' E s p o s i z i o n e i n t e r n a z i o n a l e I n e q u a l i t i e s . U n ’ o c c a s i o n e p e r d i s c u t e r e d e l d i r i t t o d i a c c e s s o a l l e c u r e n e l l ’ a m b i t o d e l l a s a l u t e d e l c e r v e l l o . " Q u e s t o f a c o m p r e n d e r e l ’ e n t i t à d e l p e s o e d e i c o s t i s o c i a l i c h e l e m a l a t t i e n e u r o l o g i c h e r a p p r e s e n t a n o . - a g g i u n g e - C i ò p o n e l ’ u l t e r i o r e i m p o r t a n t e p r o b l e m a d e l l a g e s t i o n e d e l l e p e r s o n e c h e n e s o n o c o l p i t e e c h e d u n q u e e n t r a n o i n u n a c o n d i z i o n e p e r l a q u a l e i l s i s t e m a s a n i t a r i o , a l m e n o i n I t a l i a , d o v r e b b e d a r e r i s p o s t e " . A r e n d e r e p i ù c o m p l i c a t o l ’ a c c e s s o a c u r e e s e r v i z i " s o n o i l p r o b l e m a d e l l a s c a r s i t à d i f o r z a l a v o r o , q u e l l o d e l l a d i s u g u a g l i a n z a n e l l e c u r e e , a n c h e , d e l l e c o m p e t e n z e . A b b i a m o u n a m e d i c i n a s p e s s o c o n s o l i d a t a s u d e i s y l o s - s p i e g a P a d o v a n i - d o v e l e d i s c i p l i n e n o n s i p a r l a n o . È q u i n d i n e c e s s a r i o l a v o r a r e s u l l ’ i n t e g r a z i o n e e c r e a r e d e i p o n t i t r a l a n e u r o p s i c h i a t r i a i n f a n t i l e e l a n e u r o l o g i a , t r a l a n e u r o l o g i a e l a g e r i a t r i a , s u l l ’ a s s e d e l l e f a s i d e l l a v i t a , m a a n c h e c o n l a p s i c h i a t r i a e c o n l a c a r d i o l o g i a p e r a l c u n e d i q u e s t e p a t o l o g i a " . U n a p p r o c c i o m u l t i d i s c i p l i n a r e è r e s o u r g e n t e a n c h e d a l f a t t o c h e " i f a t t o r i d i r i s c h i o c a r d i o v a s c o l a r i s o n o a n c h e f a t t o r i d i r i s c h i o c e r e b r o v a s c o l a r i . S e n o i l a v o r a s s i m o i n s i e m e - p r o s e g u e i l p r e s i d e n t e S i n - p o t r e m m o r i s p e t t a r e a n c h e q u a n t o i l M i n i s t e r o d e l l a S a l u t e o g g i s o s t i e n e c o n l ’ a p p r o c c i o O n e H e a l t h ” s e c o n d o c u i s i d e v e g u a r d a r e a n c h e " a c o m e l e d i v e r s e m a l a t t i e p a r t e c i p a n o e s i i n f l u e n z a n o v i c e n d e v o l m e n t e ” . " A b b i a m o u n a s a n i t à c o n c e n t r a t a s u g l i o s p e d a l i e u n a c o m p o n e n t e s o c i o - a s s i s t e n z i a l e f o r t e m e n t e r a d i c a t a n e i d i s t r e t t i . C e r c a r e d i u n i r e l a m e d i c i n a d e l l e c u r e p r i m a r i e e l a q u e l l a s p e c i a l i s t i c a n o n è f a c i l e , c o m e n o n l o è l a v o r a r e s u l l e f i l i e r e t e r r i t o r i o - o s p e d a l e o s u l l e d i v e r s e f r a g i l i t à , - c o n c l u d e P a d o v a n i - P a r l i a m o d i f r a g i l i t à n e i b a m b i n i e n e g l i a n z i a n i , d u e c a t e g o r i e c h e d o v r e b b e r o e s s e r e a l c e n t r o d e l n o s t r o a g i t o , i n v e c e , a n c o r a , l a v o r i a m o s e c o n d o s c h e m i p a s s a t i . U n u l t e r i o r e a m b i t o s u c u i d o v r e m m o l a v o r a r e m o l t o è l a f o r m a z i o n e . C ’ è a n c o r a m o l t o d a f a r e , i l D m 7 7 , l a v o l o n t à d e l l e R e g i o n i a i u t a , p e r ò i l g a p i n t e r m i n i d i f o r z a l a v o r o n o n f a a l t r e t t a n t o " .