R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - P a r t e d a T o r i n o i l r a c c o n t o d e l l a s c l e r o s i m u l t i p l a a t t r a v e r s o i p r o t a g o n i s t i d e l v o d c a s t ‘ M i l l e S t o r i e ’ . È o n l i n e i l p r i m o d e l l e 5 b r e v i v i d e o i n t e r v i s t e d o c u m e n t a r i s t i c h e , d e l l a d u r a t a d i 1 5 m i n u t i , r e a l i z z a t e i n a l t r e t t a n t e c i t t à i t a l i a n e c h e h a n n o p e r p r o t a g o n i s t a i l d i a l o g o t r a u n p a z i e n t e e u n n e u r o l o g o . M e n t r e i l p a z i e n t e c o n d i v i d e l a s u a s t o r i a , l e s u e p a u r e , i s u o i o b i e t t i v i , i l n e u r o l o g o o f f r e s p u n t i d i r i f l e s s i o n e b a s a t i s u l l a p r o p r i a s e n s i b i l i t à e d e s p e r i e n z a c l i n i c a . Q u e s t o v i a g g i o n e l l a q u o t i d i a n i t à d e l l e p e r s o n e c o n s c l e r o s i m u l t i p l a - r e a l i z z a t o d a M e r c k I t a l i a c o n i p a t r o c i n i d e l l ’ A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i m u l t i p l a ( A i s m ) e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a ( S i n ) - è u n d i a l o g o a p e r t o s u t e m i c h e c o i n v o l g o n o l a v i t a d i t u t t i : g e n i t o r i a l i t à , r e l a z i o n i , c a r r i e r a , s t u d i o , s p o r t . N e l l a p r i m a s t o r i a ‘ U n a s p o r t i v a c o n l a s c l e r o s i m u l t i p l a ’ - d e t t a g l i a u n a n o t a - p a s s e g g i a n o p e r T o r i n o , C l a r a V i g a s i o , r a p p r e s e n t a n t e A i s m , a t t r i c e e i n s e g n a n t e d i y o g a e M a r i n e l l a C l e r i c o , p r o f e s s o r e s s a d i N e u r o l o g i a a l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i T o r i n o - A o u S a n L u i g i G o n z a g a . N e l l o r o d i a l o g o e m e r g e l ' i m p o r t a n z a d e l l ' a t t i v i t à s p o r t i v a p e r i l b e n e s s e r e d e l l e p e r s o n e c o n S m . " Q u a n d o s i p a r l a d i s c l e r o s i m u l t i p l a e a t t i v i t à f i s i c a - s p i e g a C l e r i c o - è f o n d a m e n t a l e s o t t o l i n e a r e c o m e q u e s t ’ u l t i m a a b b i a d i m o s t r a t o l a s u a i m p o r t a n z a s u d u e p i a n i d i s t i n t i : q u e l l o d e l l a p e r s o n a a f f e t t a d a l l a m a l a t t i a e q u e l l o p a t o g e n e t i c o . S u l p r i m o p i a n o , l ’ a t t i v i t à f i s i c a s i c o n f i g u r a c o m e p r a t i c a b i l e d a t u t t e l e p e r s o n e c o n S c l e r o s i m u l t i p l a , g r a z i e a l l ’ A t t i v i t à f i s i c a a d a t t a t a ( A f a ) , c h e p u ò e s s e r e e s e r c i t a t a a n c h e i n p r e s e n z a d i d i s a b i l i t à s i g n i f i c a t i v e . I n q u e s t o m o d o - c h i a r i s c e - l ’ a t t i v i t à f i s i c a c o n t r i b u i s c e a m i g l i o r a r e a l c u n i s i n t o m i t i p i c i c o m e l a f a t i c a e i l d o l o r e , p o t e n z i a l a f o r z a m u s c o l a r e e l ’ e q u i l i b r i o , f a v o r e n d o u n m a g g i o r e b e n e s s e r e e u n a m i g l i o r e q u a l i t à d e l l a v i t a . S u l p i a n o p a t o g e n e t i c o , l ’ a t t i v i t à f i s i c a r i v e s t e u n r u o l o c r u c i a l e n e l c o n t r a s t a r e i l p r o c e s s o i n f i a m m a t o r i o a l l a b a s e d e l l a m a l a t t i a . L e p e r s o n e c h e p r a t i c a n o r e g o l a r m e n t e a t t i v i t à f i s i c a - s o t t o l i n e a l ’ e s p e r t a - p r o d u c o n o , p r o p r i o g r a z i e a d e s s a , m o l e c o l e a n t i n f i a m m a t o r i e i n m i s u r a s i g n i f i c a t i v a , c o n t r i b u e n d o c o s ì a t e n e r e s o t t o c o n t r o l l o i m e c c a n i s m i c h e p o s s o n o c a u s a r e r i c a d u t e o p r o g r e s s i o n e d e l l a m a l a t t i a " . ‘ M i l l e S t o r i e ’ - c o n c l u d e l a n o t a - è u n p r o g e t t o c h e p a r l a d i l i b e r t à e r e s i l i e n z a . L a s e r i e m o s t r a c o m e " l a s c l e r o s i m u l t i p l a n o n d e b b a n e c e s s a r i a m e n t e r a p p r e s e n t a r e u n o s t a c o l o : c o n i g i u s t i s t r u m e n t i , i n f o r m a z i o n i e s u p p o r t o , è p o s s i b i l e c o n t i n u a r e a s o g n a r e , a c o s t r u i r e , a v i v e r e p i e n a m e n t e " . O g n i e p i s o d i o - o n l i n e n e l c a n a l e Y o u T u b e d i M e r c k I t a l i a - è a m b i e n t a t o i n u n o s p a z i o a p e r t o , s i m b o l o d i m o v i m e n t o e d i r i n a s c i t a , e d i v e n t a u n i n v i t o a r i p e n s a r e l a m a l a t t i a c o m e p a r t e d i u n p e r c o r s o d i v i t a , n o n c o m e u n l i m i t e .