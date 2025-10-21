R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - S i è c h i u s a c o n g r a n d e e m o z i o n e e p a r t e c i p a z i o n e l ' 1 1 e s i m a e d i z i o n e d i ' I o n o n s c l e r o ' , i l p r o g e t t o d i i n f o r m a z i o n e e s e n s i b i l i z z a z i o n e s v i l u p p a t o d a B i o g e n e d a F o n d a z i o n e O n d a , O s s e r v a t o r i o n a z i o n a l e s u l l a s a l u t e d e l l a d o n n a e d i g e n e r e E t s , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ' A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i m u l t i p l a ( A i s m ) e c o n i l p a t r o c i n i o d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a ( S i n ) , p e r d a r e v o c e a l l e p e r s o n e c h e v i v o n o c o n l a s c l e r o s i m u l t i p l a ( S m ) . L ' e d i z i o n e 2 0 2 5 , i n t i t o l a t a ' L a m i a p r i m a v o l t a ' , h a i n v i t a t o l a c o m m u n i t y a c o n d i v i d e r e q u e l m o m e n t o c h e h a s e g n a t o l ' i n i z i o d i u n n u o v o m o d o d i v i v e r e d o p o l a d i a g n o s i : l a p r i m a s f i d a s u p e r a t a , l a p r i m a e m o z i o n e r i c o n q u i s t a t a , o q u e l l ' e p i s o d i o c h e l i h a r e s i p i ù f o r t i . M o m e n t i c h e , p u r c o m p o r t a n d o u n c a m b i a m e n t o p r o f o n d o , h a n n o a p e r t o n u o v e p r o s p e t t i v e d i v i t a , t r a s f o r m a n d o l a f r a g i l i t à i n c o r a g g i o e l ' i n c e r t e z z a i n d e t e r m i n a z i o n e . T r a l e n u m e r o s e s t o r i e r i c e v u t e , c h e r a p p r e s e n t a n o t e s t i m o n i a n z e a u t e n t i c h e , e m o z i o n a n t i e p i e n e d i f o r z a , n e s o n o s t a t e s e l e z i o n a t e 6 p a r t i c o l a r m e n t e r a p p r e s e n t a t i v e e i r i s p e t t i v i a u t o r i - T i z i a n a , S h a r o n , A l d o , M a u r i z i o , L u c r e t i a e A l e s s i a - s o n o s t a t i p r o c l a m a t i v i n c i t o r i . P e r l a p r i m a v o l t a n e l l a s t o r i a d e l p r o g e t t o , l e 6 t e s t i m o n i a n z e s i s o n o p o i t r a s f o r m a t e i n i l l u s t r a z i o n i d ' a u t o r e g r a z i e a l l a s e n s i b i l i t à d i C a r l o t t a S a n g a l e t t i , g i o v a n e a r t i s t a i t a l i a n a c h e h a d a t o f o r m a v i s i v a a l l e n a r r a z i o n i t r a d u c e n d o i n i m m a g i n i l a p o t e n z a e m o t i v a d e i r a c c o n t i . L e o r i g i n a l i i l l u s t r a z i o n i - p u b b l i c a t e u n a a l m e s e s u l l a p a g i n a F a c e b o o k d i I o N o n S c l e r o e s u l p r o f i l o I n s t a g r a m d e l l ' i l l u s t r a t r i c e ( @ C h a r l o t t e L e B l e u ) - s o n o s e m p r e a c c o m p a g n a t e d a u n b r e v e e s t r a t t o d e l r a c c o n t o o r i g i n a l e , i n u n p e r c o r s o c h e u n i s c e a r t e , c o n s a p e v o l e z z a e v i s i b i l i t à s u l l a m a l a t t i a . " Q u a l c h e m e s e f a h o a v u t o l ' o n o r e d i p r e n d e r e p a r t e a u n p r o g e t t o m o l t o s p e c i a l e d e d i c a t o a l l a s c l e r o s i m u l t i p l a - a f f e r m a S a n g a l e t t i - L ' i n t e n t o e r a q u e l l o d i r a p p r e s e n t a r e c o n d e l i c a t e z z a e r i s p e t t o l a c o m p l e s s i t à d i q u e s t e e s p e r i e n z e , r i m a n e n d o f e d e l e a l s i g n i f i c a t o p r o f o n d o d i o g n i r a c c o n t o , m a a l t e m p o s t e s s o o f f r e n d o u n ' i m m a g i n e c h e p o t e s s e e s s e r e a c c o g l i e n t e , s e n s i b i l e e v i s i v a m e n t e a r m o n i o s a . E ' s t a t o e m o z i o n a n t e v e d e r e q u a n t e p e r s o n e h a n n o v o l u t o a p r i r s i , r a c c o n t a r s i , e q u e s t o d i a l o g o n a t o s p o n t a n e a m e n t e m i h a c o n f e r m a t o a n c o r a u n a v o l t a q u a n t o s i a i m p o r t a n t e d a r e s p a z i o a l l e s t o r i e v e r e , e q u a n t o l ' a r t e p o s s a d i v e n t a r e u n o s t r u m e n t o p e r a v v i c i n a r e , s e n s i b i l i z z a r e e , i n p u n t a d i p i e d i , c r e a r e c o n n e s s i o n i p r o f o n d e " . I 6 v i n c i t o r i s o n o : T i z i a n a , c h e r a c c o n t a l a s u a p r i m a u s c i t a i n m o u n t a i n b i k e d o p o l a d i a g n o s i : u n m o m e n t o d i l i b e r t à e r i n a s c i t a t r a i s e n t i e r i d e l l a V a l V i o l a ; S h a r o n , c h e r i c o r d a l a p r i m a v o l t a l o n t a n a d a l l a s u a b i m b a d i 3 m e s i : u n d i s t a c c o d i f f i c i l e , c h e l ' h a r e s a p i ù f o r t e e a p e r t a a l s o s t e g n o d e g l i a l t r i ; A l d o , c h e r i p e r c o r r e l e t a n t e p r i m e v o l t e d e l l a s c l e r o s i m u l t i p l a e i l m o m e n t o n e l q u a l e h a s c e l t o d i r i c o m i n c i a r e , l a s c i a n d o s i a l l e s p a l l e 2 5 a n n i d i c a r r i e r a m i l i t a r e ; M a u r i z i o , c h e r i c e v e l a d i a g n o s i n e l g i o r n o d e l s u o c o m p l e a n n o e n e l l o s t e s s o g i o r n o s c o p r e c h e d i v e n t e r à p a p à : u n a n u o v a v i t a c h e i n i z i a d u e v o l t e ; L u c r e t i a , c h e r a c c o n t a d e l l a s u a a m a t a c a g n o l i n a c h e l e h a d a t o l a f o r z a , l a s i m p a t i a e l a s p e n s i e r a t e z z a p e r a f f r o n t a r e q u e l l e p r i m e v o l t e c o s ì c o m p l i c a t e d o p o l a d i a g n o s i , c o n i l s o r r i s o ; A l e s s i a , c h e r a c c o n t a l o s h o c k i n i z i a l e e i l p e r c o r s o c h e l ' h a p o r t a t a a t r a s f o r m a r e l a S m d a n e m i c a a c o m p a g n a c o n l a q u a l e c o n v i v e r e o g n i g i o r n o . L a S m è u n a m a l a t t i a n e u r o l o g i c a c r o n i c a , p r o g r e s s i v a e i m p r e v e d i b i l e , c h e c o l p i s c e i l s i s t e m a n e r v o s o c e n t r a l e . I n I t a l i a , s e c o n d o i d a t i A i s m , s o n o o l t r e 1 4 4 . 0 0 0 l e p e r s o n e c h e c o n v i v o n o c o n l a S m , c o n 3 . 6 5 0 n u o v e d i a g n o s i o g n i a n n o , 1 o g n i 3 o r e . I l 7 0 % d e i p a z i e n t i è d o n n a , c o n u n e s o r d i o t r a i 2 0 e i 4 0 a n n i , s p e s s o i n u n m o m e n t o c r u c i a l e d e l l a v i t a p e r s o n a l e e p r o f e s s i o n a l e . " L a S m c a m b i a l a v i t a m a n o n l a d e f i n i s c e . I l v a l o r e d i p r o g e t t i c o m e ' I o n o n s c l e r o ' - s p i e g a F r a n c e s c o V a c c a , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e d i A i s m - è p r o p r i o q u e l l o d i r e n d e r e v i s i b i l e q u e l l o c h e s p e s s o n o n s i v e d e : l a f o r z a , l a v u l n e r a b i l i t à e l a q u o t i d i a n i t à . L a c o n d i v i s i o n e d e l l e s t o r i e è f o n d a m e n t a l e p e r c o s t r u i r e u n a r e t e d i c o m p r e n s i o n e e p e r n o n s e n t i r s i m a i s o l i n e l p e r c o r s o . I n q u e s t i 1 1 a n n i a b b i a m o v i s t o c r e s c e r e l a c o n s a p e v o l e z z a , i d i r i t t i e l ' a t t e n z i o n e v e r s o u n a g e s t i o n e s e m p r e p i ù p e r s o n a l i z z a t a d e l l a m a l a t t i a . L ' e d i z i o n e 2 0 2 5 , c o n l ' u s o d e l l e i l l u s t r a z i o n i c o m e s t r u m e n t o e s p r e s s i v o , h a a g g i u n t o u n n u o v o l i v e l l o d i p r o f o n d i t à e a c c e s s i b i l i t à a l r a c c o n t o , p e r m e t t e n d o d i r a g g i u n g e r e e c o i n v o l g e r e a n c h e c h i n o n v i v e d i r e t t a m e n t e l a m a l a t t i a " . " L e t a n t e s t o r i e r a c c o l t e i n q u e s t i 1 1 a n n i r a c c o n t a n o i n u m e r o s i a s p e t t i d i q u e s t a m a l a t t i a c o s ì c o m p l e s s a m e t t e n d o i n p r i m o p i a n o l a v i t a - s o t t o l i n e a F r a n c e s c a M e r z a g o r a , p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e O n d a E t s - I l n o s t r o i m p e g n o è q u e l l o d i s u p p o r t a r e q u e s t a s t r a o r d i n a r i a c o m m u n i t y d i d o n n e e u o m i n i , d a n d o s p a z i o a l l a l o r o v o g l i a d i r a c c o n t a r s i e s o t t o l i n e a n d o l ' i m p o r t a n z a d e l l a c o n d i v i s i o n e e d e l s u p p o r t o r e c i p r o c o . N e l l ' e d i z i o n e 2 0 2 5 l ' u n i o n e t r a i l r a c c o n t o p e r s o n a l e e l ' i l l u s t r a z i o n e h a d a t o v i t a a d u n a f o r m a d i c o m u n i c a z i o n e e m p a t i c a e a c c e s s i b i l e , c a p a c e d i g e n e r a r e c o n s a p e v o l e z z a i n t u t t a l a s o c i e t à . E ' u n m o d o n u o v o e p o t e n t e p e r a v v i c i n a r e l e p e r s o n e a l l a r e a l t à d e l l a S m , v a l o r i z z a n d o a n c h e i l c o n t r i b u t o d e l l ' a r t e c o m e v e i c o l o d i i n c l u s i o n e " . " S i a m o o r g o g l i o s i d e l p e r c o r s o f a t t o d a ' I o n o n s c l e r o ' i n q u e s t i 1 1 a n n i - d i c h i a r a G i u s e p p e B a n f i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i B i o g e n I t a l i a - S i a m o p a r t i t i d a z e r o c o n l a c o n v i n z i o n e d i p o t e r c r e a r e u n o s p a z i o l i b e r o , a d i s p o s i z i o n e d i c h i a f f r o n t a q u e s t a m a l a t t i a n e u r o l o g i c a c o m p l e s s a , p e r c o n d i v i d e r e e s p e r i e n z e e r a c c o n t a r s i i n m o d o a u t e n t i c o . O g g i i l r i s u l t a t o è u n a c o m m u n i t y v i v a , c h e c r e s c e i n s i e m e a c h i l a a n i m a . D a a n n i s i a m o i m p e g n a t i n e l l a r i c e r c a d i t e r a p i e p e r i l t r a t t a m e n t o d e l l a s c l e r o s i m u l t i p l a e a b b i a m o c o n t r i b u i t o a t t i v a m e n t e a m o l t i d e i p a s s i s i g n i f i c a t i v i c h e s o n o s t a t i c o m p i u t i n e l l a g e s t i o n e d i q u e s t a m a l a t t i a . S i a m o p i e n a m e n t e c o n v i n t i , i n f a t t i , c h e i l n o s t r o i m p e g n o d e b b a a n d a r e o l t r e l ' a m b i t o t e r a p e u t i c o p e r r i s p o n d e r e a 3 6 0 ° a i b i s o g n i d e l l e p e r s o n e c h e a f f r o n t a n o l a S m o g n i g i o r n o . L ' e d i z i o n e 2 0 2 5 h a r a p p r e s e n t a t o u n ' e v o l u z i o n e i m p o r t a n t e a n c h e s u l p i a n o c o m u n i c a t i v o : t r a s f o r m a r e l e s t o r i e i n o p e r e d ' a r t e è s t a t o u n m o d o p e r t r a d u r r e e m o z i o n i e d e s p e r i e n z e i n u n l i n g u a g g i o u n i v e r s a l e , r e s t i t u e n d o c o n s e n s i b i l i t à e c r e a t i v i t à i l v a l o r e d i o g n i ' p r i m a v o l t a ' r a c c o n t a t a " .