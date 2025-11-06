R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " Q u e s t a i n i z i a t i v a h a u n s i g n i f i c a t o i m p o r t a n t e . C o m e a z i e n d a , a l c e n t r o m e t t i a m o i l v a l o r e c o n d i v i s o " . N e l d o c u f i l m " c i s o n o l e p e r s o n e , i p a z i e n t i , i l p i a n e t a , l ' a m b i e n t e . R i u s c i r e a p r o m u o v e r e u n ' i n i z i a t i v a c h e n o n v e d a s e m p l i c e m e n t e i l p a z i e n t e , m a v e d a l a p e r s o n a a l c e n t r o " , s i g n i f i c a " n o n s o l o o f f r i r g l i s o l u z i o n i t e r a p e u t i c h e i n n o v a t i v e , m a a n c h e t u t t a u n a r e t e d i s o s t e g n o c h e p o s s a a i u t a r l o a m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l a v i t a . P e n s o c h e q u e s t o s i a i l m o d o n u o v o d i a f f r o n t a r e o g g i i l p e r c o r s o d e i p a z i e n t i c h e d e v o n o " s c o n t r a r s i " c o n d e l l e s f i d e m o l t o i m p o r t a n t i , d e l l e p a t o l o g i e m o l t o s e r i e " . C o s ì R a f f a e l l o I n n o c e n t i , C e o & m a n a g i n g d i r e c t o r d i C h i e s i I t a l i a , i n t e r v e n e n d o a l l a p r e s e n t a z i o n e d i ' I l m i o n u o v o m o n d o ' , f i l m r e a l i z z a t o c o n i l c o n t r i b u t o d e l l a f a r m a c e u t i c a , c h e r a c c o n t a i n 6 c a p i t o l i l a s t o r i a d i 3 p e r s o n e , e d e i l o r o f a m i l i a r i , c h e v i v o n o c o n m a l a t t i e c r o n i c h e e r a r e .