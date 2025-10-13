R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - F e d E m o - F e d e r a z i o n e d e l l e a s s o c i a z i o n i e m o f i l i c i , i n s i e m e a l l ' A s s o c i a z i o n e d e i p a z i e n t i c o n n e u r o p a t i e d i s i m m u n i ( C i d p A p s ) e a l l ' A s s o c i a z i o n e i m m u n o d e f i c i e n z e p r i m i t i v e ( A i p A p s ) , a v a n z a l a r i c h i e s t a d i e f f i c i e n t a m e n t o e r a g g i u n g i m e n t o d e l l ’ a u t o s u f f i c i e n z a n a z i o n a l e d e l s a n g u e e d e i p r o d o t t i p l a s m a d e r i v a t i , p e r i l c o r r e t t o t r a t t a m e n t o d e i p a z i e n t i i n c u r a c o n q u e s t i p r o d o t t i . L ' a p p e l l o - c h i a r i s c e l a F e d e r a z i o n e i n u n a n o t a - s i r i f e r i s c e s i a a l l ’ a m b i t o d e l l a p r o g r a m m a z i o n e , c o n l ’ a p p r o v a z i o n e p u n t u a l e d e l p i a n o p e r l ’ a u t o s u f f i c i e n z a i n t e m p i u t i l i a l l a s u a r e a l i z z a z i o n e , s i a s t i m o l a n d o e a d e g u a n d o i l r a g g i u n g i m e n t o d e l l ’ o b i e t t i v o m i n i m o d i r a c c o l t a , p o r t a n d o l o d a l l ’ a t t u a l e 7 0 % a l 9 0 % d e l f a b b i s o g n o . G l i a t t u a l i o b i e t t i v i d i r a c c o l t a , s e c o n d o F e d E m o " n o n s o n o e v i d e n t e m e n t e s u f f i c i e n t i " e a u s p i c a c h e " p o s s a n o e s s e r e i n n a l z a t i e r e a l i z z a t i p e r s u p e r a r e l e c r i t i c i t à , o p o t e n z i a l i t a l i , s o t t o l i n e a t e a n c h e d a l C r i t i c a l M e d i c i n e A c t e d a l l a U n i o n L i s t o f C r i t i c a l M e d i c i n e s i n m e r i t o a i f a r m a c i p l a s m a d e r i v a t i - i m m u n o g l o b u l i n e u m a n e e a l b u m i n a i n p a r t i c o l a r e - i n t e r m i n i d i l o r o a p p r o v v i g i o n a m e n t o e d i s p o n i b i l i t à " . L a F e d e r a z i o n e - r i m a r c a l a n o t a - r i c o n o s c e l ’ i m p o r t a n z a v i t a l e d e i p l a s m a d e r i v a t i e , c o n g r a t i t u d i n e , " i l v a l o r e s t o r i c o e a t t u a l e d e l l a g e n e r o s i t à d e i d o n a t o r i i t a l i a n i e d e l l a p r o f e s s i o n a l i t à d e l p e r s o n a l e s a n i t a r i o i n a m b i t o t r a s f u s i o n a l e : u n v a l o r e - s o t t o l i n e a - d e t e r m i n a t o d a l l a v o l o n t à e d a l l e c o m p e t e n z e a c q u i s i t e , c h e v a n n o a s s o l u t a m e n t e s o s t e n u t e e i n c e n t i v a t e a l i v e l l o n a z i o n a l e e r e g i o n a l e , c o n p o l i t i c h e l u n g i m i r a n t i e d i s i s t e m a , p e r t u t e l a r e l a s a l u t e e l a d i g n i t à d e i p a z i e n t i , d a u n l a t o a t t u a n d o p i e n a m e n t e q u a n t o g i à s t a b i l i t o d a l l a l e g g e e , d a l l ’ a l t r o - c o n c l u d e - f r o n t e g g i a n d o a d e g u a t a m e n t e p o l i t i c h e f i s c a l i e d a z i i n t e r n a z i o n a l i c h e p o s s o n o c o m p r o m e t t e r e l ’ e r o g a z i o n e d i t e r a p i e v i t a l i " .