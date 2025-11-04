R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - P a s s e g g i a n d o p e r N a p o l i S i m o n a R i c c a r d i , r a p p r e s e n t a n t e A i s m ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i m u l t i p l a ) , e R o b e r t a L a n z i l l o , p r o f e s s o r e a s s o c i a t o d i N e u r o l o g i a , D i p a r t i m e n t o d i N e u r o s c i e n z e e S c i e n z e r i p r o d u t t i v e e o d o n t o s t o m a t o l o g i c h e d e l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i F e d e r i c o I I , s i c o n f r o n t a n o s u l l ' i m p o r t a n z a p e r l e p e r s o n e c o n s c l e r o s i m u l t i p l a d i v i v e r e p i e n a m e n t e , a f f r o n t a n d o l e s f i d e q u o t i d i a n e c o n c o r a g g i o e r e s i l i e n z a . S u c c e d e i n ' C r e s c e r e c o n l a s c l e r o s i m u l t i p l a ' , s e c o n d o e p i s o d i o d e l l a s e r i e v o d c a s t ' M i l l e s t o r i e ' , r e a l i z z a t o d a M e r c k I t a l i a c o n i p a t r o c i n i d i A i s m e d i S i n ( S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a ) . I l p r o g e t t o - 5 b r e v i v i d e o i n t e r v i s t e d o c u m e n t a r i s t i c h e , d e l l a d u r a t a d i 1 5 m i n u t i , r e a l i z z a t e i n 5 c i t t à i t a l i a n e - p r e v e d e i n o g n i p u n t a t a i l d i a l o g o t r a u n p a z i e n t e e u n n e u r o l o g o . M e n t r e i l p a z i e n t e c o n d i v i d e l a s u a s t o r i a , l e s u e p a u r e , i s u o i o b i e t t i v i , i l n e u r o l o g o o f f r e s p u n t i d i r i f l e s s i o n e b a s a t i s u l l a p r o p r i a s e n s i b i l i t à e d e s p e r i e n z a c l i n i c a . U n v i a g g i o n e l l a q u o t i d i a n i t à d e l l e p e r s o n e c o n s c l e r o s i m u l t i p l a , u n d i a l o g o a p e r t o s u t e m i c h e c o i n v o l g o n o l a v i t a d i t u t t i : g e n i t o r i a l i t à , r e l a z i o n i , c a r r i e r a , s t u d i o , s p o r t . " L a s c l e r o s i m u l t i p l a i n e t à p e d i a t r i c a e a d o l e s c e n z i a l e r a p p r e s e n t a u n a s f i d a c h e , p a r a d o s s a l m e n t e , p u ò r e n d e r e i g i o v a n i p i ù f o r t i , p i ù r e s i s t e n t i e p i ù r e s i l i e n t i r i s p e t t o a c h i n o n h a r i c e v u t o q u e s t a d i a g n o s i - s o t t o l i n e a L a n z i l l o - E ' p e r ò i n d i s p e n s a b i l e i n t r o d u r r e g i à a l i v e l l o s c o l a s t i c o u n ' e d u c a z i o n e a l l a c o n s a p e v o l e z z a c h e a l c u n i r a g a z z i p o s s a n o c o n v i v e r e c o n p a t o l o g i e s p e s s o i n v i s i b i l i , m a c h e c o m p o r t a n o f a s t i d i , d i s t u r b i , d i f f i c o l t à a t t e n t i v e , p r o b l e m a t i c h e s f i n t e r i c h e , m a g g i o r e a f f a t i c a b i l i t à o d i s t u r b i v i s i v i . N u l l a è p i ù i m p o r t a n t e c h e e d u c a r e a l s o s t e g n o , a l l ' i n c l u s i o n e e a u n a m a g g i o r e c o m p l i c i t à t r a i r a g a z z i , a i u t a n d o i g e n i t o r i a n o n v i v e r e q u e s t a c o n d i z i o n e c o n t r o p p a a n s i a , c h e p o t r e b b e e s s e r e d e l e t e r i a p e r l o s v i l u p p o a r m o n i c o d e i f i g l i . O c c o r r e a s c o l t a r e i l o r o b i s o g n i e d i f f i c o l t à , o f f r e n d o l a m i g l i o r e t e r a p i a p o s s i b i l e e u n a p r e s a i n c a r i c o g l o b a l e " . ' M i l l e s t o r i e ' - s p i e g a l a f a r m a c e u t i c a i n u n a n o t a - è u n p r o g e t t o c h e p a r l a d i l i b e r t à e r e s i l i e n z a . L a s e r i e m o s t r a c o m e l a s c l e r o s i m u l t i p l a n o n d e b b a n e c e s s a r i a m e n t e r a p p r e s e n t a r e u n o s t a c o l o : c o n i g i u s t i s t r u m e n t i , i n f o r m a z i o n i e s u p p o r t o , è p o s s i b i l e c o n t i n u a r e a s o g n a r e , a c o s t r u i r e , a v i v e r e p i e n a m e n t e . " P e r u n ' a z i e n d a c o m e l a n o s t r a , a v e r e c u r a d e i p a z i e n t i e d e l l e p e r s o n e a l o r o v i c i n e v u o l d i r e r i s p o n d e r e a t u t t i i l o r o b i s o g n i : n o n s o l o q u e l l i t e r a p e u t i c i , m a a n c h e q u e l l i d i e d u c a z i o n e s u l l a s a l u t e " , a f f e r m a R a m o n P a l o u d e C o m a s e m a , p r e s i d e n t e e a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o H e a l t h c a r e d i M e r c k I t a l i a . " I l p r o g e t t o ' M i l l e s t o r i e ' - a g g i u n g e M a r i o A l b e r t o B a t t a g l i a , d i r e t t o r e g e n e r a l e A i s m e p r e s i d e n t e F i s m - r a c c o n t a c i ò c h e A i s m p r o m u o v e d a s e m p r e : l a p o s s i b i l i t à d i a n d a r e o l t r e l a s c l e r o s i m u l t i p l a , i n t e g r a n d o l a i n u n p e r c o r s o d i v i t a p i e n o e s i g n i f i c a t i v o . Q u e s t o è p o s s i b i l e q u a n d o s i m e t t e a l c e n t r o l a p e r s o n a , r i c o n o s c e n d o n e i l r u o l o a t t i v o n e l p e r c o r s o d i c u r a e n e l l a r i c e r c a " . L a s e r i e v o d c a s t è d i s p o n i b i l e s u l c a n a l e Y o u T u b e d i M e r c k I t a l i a , a c c o m p a g n a t a d a u n a c a m p a g n a s o c i a l s u l l e p a g i n e I n s t a g r a m e L i n k e d I n d e l l ' a z i e n d a .