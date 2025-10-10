R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a m o n d i a l e p e r l a s a l u t e m e n t a l e a b b i a m o p r e s e n t a t o a l l a C a m e r a u n a p r o p o s t a d i l e g g e p e r p r e v e n i r e i l s u i c i d i o t r a i g i o v a n i . È u n a p r o p o s t a p e r l a v i t a , s c r i t t a i n s i e m e a l m o v i m e n t o g i o v a n i l e d i F o r z a I t a l i a , p e r s o s t e n e r e l e n o s t r e r a g a z z e e i n o s t r i r a g a z z i e g a r a n t i r e c h e n e s s u n o s i s e n t a p i ù s o l o " . C o s ì i n u n a S t e f a n o B e n i g n i , d e p u t a t o e v i c e s e g r e t a r i o d i F o r z a I t a l i a . " N e g l i u l t i m i a n n i - p r o s e g u e - i c o m p o r t a m e n t i s u i c i d a r i s o n o a u m e n t a t i d e l 7 5 % t r a i 1 5 e i 3 4 a n n i . S o l o n e l 2 0 2 2 , 5 5 0 g i o v a n i h a n n o d e c i s o d i m e t t e r e f i n e a l l a p r o p r i a v i t a . D a v a n t i a q u e s t i n u m e r i d r a m m a t i c i l o S t a t o d e v e a g i r e , c o s t r u e n d o u n a s t r a t e g i a n a z i o n a l e p e r l a p r e v e n z i o n e e i l s u p p o r t o p s i c o l o g i c o " . " L a n o s t r a p r o p o s t a , i n 1 8 a r t i c o l i , p r e v e d e l a p r e s e n z a d i u n o p s i c o l o g o i n o g n i s c u o l a , l a c r e a z i o n e d i u n n u m e r o v e r d e g r a t u i t o e s e m p r e a t t i v o , l a r i d u z i o n e d e l l e l i s t e d ’ a t t e s a a n c h e g r a z i e a l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e c a m p a g n e d i s e n s i b i l i z z a z i o n e p e r a b b a t t e r e l o s t i g m a s u l l a s a l u t e m e n t a l e . S o s t e r r e m o q u e s t a l e g g e c o n f o r z a , p e r c h é l a s a l u t e m e n t a l e è u n d i r i t t o e n o n u n p r i v i l e g i o . P r e v e n i r e i l s u i c i d i o g i o v a n i l e s i g n i f i c a p r o t e g g e r e i l f u t u r o d e l P a e s e e d a r e u n a r i s p o s t a c o n c r e t a a l g r i d o d i a i u t o d i t a n t i r a g a z z i " , c o n c l u d e .