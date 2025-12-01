R o m a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l p e d i a t r a è l ' i n t e r l o c u t o r e p r i v i l e g i a t o d e l l e f a m i g l i e e q u i n d i l a p e r s o n a p i ù i n d i c a t a p e r a r r i v a r e a d u n a i n d i v i d u a z i o n e p r e c o c e d e l d i f e t t o v i s i v o e p e r a c c o m p a g n a r l e n e i p e r c o r s i p i ù o p p o r t u n i " . L o h a d e t t o R i n o A g o s t i n i a n i , p r e s i d e n t e S i p ( S o c i e t à i t a l i a n a d i p e d i a t r i a ) , a l l ' e v e n t o d e d i c a t o a l l a m i o p i a p e d i a t r i c a c h e s i è s v o l o a R o m a . " L a d i f f i c o l t à c h e a t t u a l m e n t e v i v i a m o - h a s p i e g a t o - è i l r a c c o r d o t r a l ' i d e n t i f i c a z i o n e d e l p r o b l e m a p o t e n z i a l e d a p a r t e d e l p e d i a t r a e l a s t r u t t u r a z i o n e d i u n p e r c o r s o d i p r e s a i n c a r i c o d a l p u n t o d i v i s t a o c u l i s t i c o c h e c o n s e n t a d i g a r a n t i r e a l b a m b i n o d i e s s e r e s e g u i t o i n m a n i e r a s u f f i c i e n t e m e n t e t e m p e s t i v a e a c c o m p a g n a t o n e l l a g e s t i o n e p i ù c o r r e t t a d e l d i f e t t o " . N e l l a p r a t i c a q u o t i d i a n a , " q u e s t e c o m p e t e n z e n o n s o n o d i s t r i b u i t e i n m a n i e r a u n i f o r m e - o s s e r v a i l p r e s i d e n t e d e i p e d i a t r i - P e r s i s t o n o q u i n d i d i f f e r e n z e i m p o r t a n t i n e l l e s i n g o l e r e a l t à , n o n o s t a n t e c i s i a n o d e l l e i n d i c a z i o n i a n c h e p r e c i s e p e r l ' i n s e r i m e n t o d i u n a v a l u t a z i o n e d e l l ' a c u i t à v i s i v a e d i a l t r i a s p e t t i r e l a t i v i a l l e c a p a c i t à v i s i v e d e i b a m b i n i n e i b i l a n c i d i s a l u t e c h e c i c l i c a m e n t e i l p e d i a t r a d i f a m i g l i a e s e g u e s u i b a m b i n i c h e g l i v e n g o n o a f f i d a t i " . P e r A g o s t i n i a n i i l c o i n v o l g i m e n t o d e l l e f a m i g l i e è e s s e n z i a l e . " S i c u r a m e n t e l e f a m i g l i e d e v o n o a v e r e u n a c o n s a p e v o l e z z a " d e l p r o b l e m a v i s i v o . " I l p e d i a t r a - s o t t o l i n e a - p u ò e s s e r e l ' e l e m e n t o f o n d a m e n t a l e a n c h e p e r f a v o r i r e u n c a m b i a m e n t o d e g l i s t i l i d i v i t a c h e r e s t a n o c o m u n q u e i l p r i n c i p a l e e l e m e n t o p r o t e t t i v o n e i c o n f r o n t i d e l l ' i n s o r g e n z a d e l l a m i o p i a . M i r i f e r i s c o q u i n d i a l t e m p o t r a s c o r s o a l l ' a r i a a p e r t a , a l l a l i m i t a t a e s p o s i z i o n e a d e v i c e , s o p r a t t u t t o n e i p r i m i p e r i o d i d e l l a v i t a , i n q u e l l e f a s i i n c u i l ' o c c h i o è a n c o r a i n u n a f a s e d i s t r u t t u r a z i o n e " .