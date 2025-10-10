R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - U n i t a l i a n o s u 4 c o n v i v e c o n u n d i s t u r b o m e n t a l e . I l 5 0 % d i q u e s t i i n s o r g e p r i m a d e i 1 5 a n n i e l ' 8 0 % e n t r o i 1 8 . I n E u r o p a , o l t r e i l 2 0 % d e i g i o v a n i t r a i 1 5 e i 2 9 a n n i p r e s e n t a s i n t o m i d i a n s i a o d e p r e s s i o n e . I l 3 7 % d e g l i a d o l e s c e n t i e u r o p e i s i s e n t e s o t t o p r e s s i o n e c o s t a n t e p e r o t t e n e r e r i s u l t a t i s c o l a s t i c i e c c e l l e n t i , e o l t r e 6 0 m i l a s t u d e n t i i t a l i a n i t r a g l i 1 1 e i 1 7 a n n i m o s t r a n o t e n d e n z e a l l ' i s o l a m e n t o s o c i a l e . I l 4 6 , 2 % d e g l i s t u d e n t i i t a l i a n i p r o v a a n s i a e n t r a n d o i n c l a s s e , e s o l o i l 2 0 , 4 % s i s e n t e m o t i v a t o . I d i s t u r b i m e n t a l i r a p p r e s e n t a n o l a s e c o n d a c a u s a d i a n n i v i s s u t i c o n d i s a b i l i t à ( Y l d ) n e l n o s t r o P a e s e , c o n 2 . 6 2 2 a n n i p e r s i p e r 1 0 0 m i l a a b i t a n t i . L ' O c s e s t i m a c h e i l l o r o c o s t o e c o n o m i c o e q u i v a l g a a l 4 , 1 % d e l P i l e u r o p e o - o l t r e 6 0 0 m i l i a r d i d i e u r o l ' a n n o - m e n t r e s e c o n d o E u r o f o u n d ( 2 0 2 3 ) i l c o s t o m e d i o p r o c a p i t e d e i d i s t u r b i m e n t a l i è d i 1 . 1 9 0 e u r o p e r c i t t a d i n o U e o g n i a n n o . O g n i e u r o i n v e s t i t o i n s a l u t e m e n t a l e g e n e r a u n r i t o r n o d i 4 , 7 e u r o i n t e r m i n i d i p r o d u t t i v i t à e b e n e s s e r e . E p p u r e l a s p e s a p u b b l i c a s a n i t a r i a d e s t i n a t a a l l a s a l u t e m e n t a l e i n I t a l i a r e s t a f e r m a a l 3 , 4 % d e l t o t a l e , t r a l e p i ù b a s s e d ' E u r o p a ( F r a n c i a 1 5 % , G e r m a n i a 1 1 , 3 % , R e g n o U n i t o 1 0 , 3 % ) . N e l m o n d o d e l l a v o r o , q u a s i l a m e t à d e i g i o v a n i l a v o r a t o r i ( 4 7 , 7 % ) r i p o r t a s t r e s s o e s a u r i m e n t o . R e s t a n o g r a v i c r i t i c i t à : c a r e n z a d i p e r s o n a l e , l i s t e d ' a t t e s a l u n g h e , f o r t i d i s u g u a g l i a n z e t e r r i t o r i a l i e p e r s i s t e n z a d e l l o s t i g m a . D a q u e s t i d a t i p r e n d e f o r m a ' S c u s a t e i l d i s t u r b o ' ( L a u r a n a E d i t o r e ) , i l n u o v o l i b r o d i F r a n c e s c o C a r o l i e S c i l l a C h i r i z z i , i n l i b r e r i a d a o g g i , 1 0 o t t o b r e , G i o r n a t a m o n d i a l e d e l l a S a l u t e m e n t a l e . U n v i a g g i o n a r r a t i v o e c i v i l e c h e i n t r e c c i a s t o r i e d i p e r s o n e , d a t i e r i f l e s s i o n i p e r r e s t i t u i r e l a s a l u t e m e n t a l e a l s u o s i g n i f i c a t o p i ù p r o f o n d o : u n b e n e c o m u n e . A l c e n t r o , u n a p a n c h i n a : l u o g o s e m p l i c e e u n i v e r s a l e , s i m b o l o d i a s c o l t o e i n c o n t r o , d i s o l i t u d i n e e p r o s s i m i t à . S u q u e l l a p a n c h i n a s i s i e d o n o m a d r i , a d o l e s c e n t i , a d u l t i e a n z i a n i ; p e r s o n e c h e a t t r a v e r s a n o m o m e n t i d i c r i s i , m a a n c h e c h i o g n i g i o r n o s c e g l i e d i a s c o l t a r e , c u r a r e , a c c o g l i e r e . L e l o r o v o c i s i i n t r e c c i a n o a q u e l l e d i o l t r e 2 0 e s p e r t i - n e u r o s c i e n z i a t i , p s i c h i a t r i , p s i c o l o g i , s o c i o l o g i , d i r i g e n t i s c o l a s t i c i , a r c h i t e t t i e p r o f e s s i o n i s t i d e l l a v o r o e d e l s o c i a l e - c h e o f f r o n o u n a f f o n d o c o m p e t e n t e s u i d i v e r s i m o m e n t i d e l l a v i t a , d a l l ' i n f a n z i a a l l ' e t à a n z i a n a , d a n d o v o c e a l l a s c i e n z a c h e i n c o n t r a l ' e s p e r i e n z a e s u g g e r e n d o s o l u z i o n i c o n c r e t e p e r c o m p r e n d e r e c o m e i l c e r v e l l o s i c o s t r u i s c a e s i c u s t o d i s c a n e l t e m p o . " L a s a l u t e m e n t a l e n o n è u n l u s s o n é u n t e m a d i n i c c h i a . È l a b a s e d e l v i v e r e i n s i e m e . I l n o s t r o l i b r o n a s c e d a l d e s i d e r i o d i r o m p e r e i l s i l e n z i o e r e s t i t u i r e d i g n i t à a l l a f r a g i l i t à , r i c o r d a n d o c h e c h i e d e r e a i u t o n o n è s e g n o d i d e b o l e z z a , m a d i f o r z a " , a f f e r m a n o g l i a u t o r i F r a n c e s c o C a r o l i e S c i l l a C h i r i z z i . A c c a n t o a l l e s t o r i e e a g l i s g u a r d i d e g l i e s p e r t i , ' S c u s a t e i l d i s t u r b o ' p r o p o n e u n a v e r a e p r o p r i a a g e n d a d i c a m b i a m e n t o : u n a r e g i a n a z i o n a l e p e r l a s a l u t e m e n t a l e , p i ù p r e v e n z i o n e n e l l e s c u o l e , i l r a f f o r z a m e n t o d e i s e r v i z i t e r r i t o r i a l i e i l r i c o n o s c i m e n t o d e l r u o l o d e i C o m u n i e d e l T e r z o s e t t o r e . L a v i s i o n e f i n a l e d e l l i b r o - r i p o r t a u n a n o t a - è q u e l l a d i c o s t r u i r e l a p a n c h i n a p i ù l u n g a d e l m o n d o : u n a s o c i e t à c a p a c e d i a c c o g l i e r e t u t t i e d i c r e a r e s p a z i d i r e l a z i o n e e p r o s s i m i t à . U n a c u l t u r a d e l l a c u r a c h e p a r t e d a l l a p r e v e n z i o n e e d a l l a g e s t i o n e c o n d i v i s a d e i f a t t o r i d i r i s c h i o . C o m e l a p a n c h i n a p i ù l u n g a d ' I t a l i a , f a t t a d i c e n t i n a i a d i a s s i e v i t i , a n c h e l a s a l u t e m e n t a l e è u n ' o p e r a c o l l e t t i v a : o g n u n o d i n o i è u n p e z z o d i q u e l l a p a n c h i n a c h e , s o l o i n s i e m e , p u ò r e g g e r e i l p e s o e l a b e l l e z z a d e l l ' e s s e r e u m a n i .