R o m a , 2 5 a g o . ( A d n k r o n o s ) - E ’ d u r a t o c i r c a d u e o r e l ’ i n t e r r o g a t o r i o d i c o n v a l i d a d e l f e r m o d i C h r i s t i a n P e r s i c o , l ' e x c o m p a g n o 3 6 e n n e d i T i n a S g a r b i n i , l a d o n n a 4 7 e n n e u c c i s a i n c a s a a M o n t e c o r v i n o R o v e l l a ( S a l e r n o ) . L ’ u o m o , a c c u s a t o d i o m i c i d i o p l u r i a g g r a v a t o e r e c l u s o n e l c a r c e r e d i F u o r n i , h a r i s p o s t o a l l e d o m a n d e d e l g i p . D o m a n i i n t a n t o l a p r o c u r a c o n f e r i r à l ’ i n c a r i c o p e r l ’ a u t o p s i a s u l c o r p o d e l l a d o n n a , c h e s a r e b b e s t a t a s t r a n g o l a t a i n c a s a . ‘ ’ I l m i o a s s i s t i t o è a f f r a n t o – a f f e r m a a l l ’ A d n k r o n o s i l d i f e n s o r e d e l 3 6 e n n e , l ' a v v o c a t o M i c h e l e G a l l o – G i à p r i m a d i e s s e r e f e r m a t o d a i c a r a b i n i e r i h a t e n t a t o i l s u i c i d i o . E ’ m o l t o p r o v a t o ’ ’ .