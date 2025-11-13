R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I n q u e s t o P a e s e l ' a s c e n s o r e s o c i a l e s i è r o t t o e d e n t r o s i s o f f o c a . D o b b i a m o i n t e r v e n i r e e l a p r i m a g r a n d e q u e s t i o n e è q u e l l a s a l a r i a l e " , a p a r t i r e d a l l a " p r o p o s t a u n i t a r i a c o n l e a l t r e o p p o s i z i o n i s u l s a l a r i o m i n i m o e f i n c h è l a d e s t r a d i G i o r g i a M e l o n i b l o c c a i l s a l a r i o m i n i m o , n o i i n t a n t o l o a p p r o v i a m o n e l l e r e g i o n i e n e i c o m u n i i n c u i s i a m o a l g o v e r n o " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a l l a p r e s e n t a z i o n e a l l a C a m e r a d e l n u o v o n u m e r o d i I t a l i a n i e u r o p e i .