M o s c a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L a R u s s i a s t a m o n i t o r a n d o a t t e n t a m e n t e i n u o v i s t a t i m e m b r i d e l l a N a t o i n p r o s s i m i t à d e i s u o i c o n f i n i . L o h a d i c h i a r a t o i l S e g r e t a r i o d e l C o n s i g l i o d i S i c u r e z z a r u s s o , S e r g e i S h o i g u , a i g i o r n a l i s t i d o p o l a 1 3 a r i u n i o n e d e i S e g r e t a r i d e l C o n s i g l i o d i S i c u r e z z a d e l l a C o m u n i t à d e g l i S t a t i I n d i p e n d e n t i ( C s i ) . " C o m e p o t e t e v e d e r e - h a d e t t o - l ' E u r o p a s i s t a a r m a n d o i n m o d o p i u t t o s t o a t t i v o . V a r i e v e n t i s i s t a n n o v e r i f i c a n d o a l c o n f i n e b i e l o r u s s o . A v o l t e v i e n e c h i u s o , a l t r e a p e r t o . L o s t e s s o v a l e p e r l e d i c h i a r a z i o n i d i v a r i p o l i t i c i e u r o p e i s u K a l i n i n g r a d e i l M a r B a l t i c o . E c i s o n o m o l t i f a t t o r i d i v e r s i c h e n a t u r a l m e n t e c i c o s t r i n g o n o a m o n i t o r a r e l a s i t u a z i o n e m o l t o a t t e n t a m e n t e . L ' e m e r g e r e d i d u e n u o v i p a e s i m e m b r i d e l l a N a t o a i n o s t r i c o n f i n i r a p p r e s e n t a a n c h e u n a s f i d a p i u t t o s t o s e r i a p e r n o i " . I l 4 a p r i l e 2 0 2 3 , l a F i n l a n d i a è e n t r a t a a f a r p a r t e d e l l a N a t o . S u c c e s s i v a m e n t e , i l M i n i s t r o d e g l i E s t e r i r u s s o S e r g e j L a v r o v h a d i c h i a r a t o c h e l a R u s s i a a v r e b b e s c h i e r a t o a r m i a g g i u n t i v e d o p o l ' a d e s i o n e d e l l a F i n l a n d i a a l l ' a l l e a n z a , s e g u i t a d a q u e l l a d e l l a S v e z i a i l 7 m a r z o 2 0 2 4 . D a q u a n d o è e n t r a t a a f a r p a r t e d e l l ' A l l e a n z a A t l a n t i c a , l a F i n l a n d i a h a c o n d o t t o a t t i v a m e n t e e s e r c i t a z i o n i m i l i t a r i e a d d e s t r a m e n t i . A g i u g n o , i l P a e s e h a o s p i t a t o l e m a n o v r e N a t o " A t l a n t i c T r i d e n t 2 5 " c o n l a p a r t e c i p a z i o n e d e l l e f o r z e a e r e e s t a t u n i t e n s i , b r i t a n n i c h e e f r a n c e s i .