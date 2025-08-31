P e c h i n o , 3 1 a g o . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e r u s s o V l a d i m i r P u t i n è a r r i v a t o a T i a n j i n , p r i m a t a p p a d e l l a s u a v i s i t a d i q u a t t r o g i o r n i i n C i n a . I l l e a d e r r u s s o v i s i t e r à l a c i t t à c i n e s e s e t t e n t r i o n a l e e P e c h i n o s u i n v i t o d e l p r e s i d e n t e c i n e s e X i J i n p i n g . U n a g u a r d i a d ' o n o r e h a a c c o l t o P u t i n a l l ' a e r o p o r t o i n t e r n a z i o n a l e d i T i a n j i n B i n h a i . È s t a t o a c c o l t o d a C h e n M i n ' e r , m e m b r o d e l l ' U f f i c i o P o l i t i c o d e l P a r t i t o C o m u n i s t a C i n e s e e s e g r e t a r i o d e l p a r t i t o a T i a n j i n , d a l l ' a m b a s c i a t o r e r u s s o a P e c h i n o I g o r M o r g u l o v e d a a l t i f u n z i o n a r i d i p l o m a t i c i r u s s i . S t a s e r a , p r e s s o i l M e i j i a n g C o n v e n t i o n a n d E x h i b i t i o n C e n t e r d i T i a n j i n , a v r à i n i z i o i l v e r t i c e d e l l a S h a n g h a i C o o p e r a t i o n O r g a n i z a t i o n . D o p o u n a c e r i m o n i a d i b e n v e n u t o e u n a s e s s i o n e f o t o g r a f i c a , i l e a d e r p a r t e c i p e r a n n o a u n r i c e v i m e n t o e a u n c o n c e r t o .