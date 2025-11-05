R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " U n r i s u l t a t o g r a z i e a l l e n o r m e v o l u t e d a l l a L e g a , a t u t e l a d e i c i t t a d i n i p e r b e n e . C o m e s o s t e n i a m o d a a n n i , l a d i f e s a è s e m p r e l e g i t t i m a " . L o s c r i v e s u i s o c i a l i l v i c e p r e m i e r e l e a d e r d e l l a L e g a M a t t e o S a l v i n i , c o m m e n t a n d o i l c a s o d i R o v i g o , d o v e u n u o m o , n o n i n d a g a t o g r a z i e a l l e n u o v e n o r m e s u l l a l e g i t t i m a d i f e s a , h a s p a r a t o a l l a d r o c h e s i e r a i n t r o d o t t o n e l l a s u a v i l l a .