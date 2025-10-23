R o v i g o , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - P a d r e , m a d r e e u n a f i g l i a d i 2 7 a n n i s o n o s t a t i t r o v a t i m o r t i i e r i i n t o r n o a l l e 2 3 d a i V i g i l i d e l f u o c o , n e l l a l o r o a b i t a z i o n e i n v i a C e s a r e B a t t i s t i , a C a n a r o ( R o v i g o ) . L ' i n t e r v e n t o è s c a t t a t o d o p o l a s e g n a l a z i o n e : n e s s u n o a v e v a p i ù n o t i z i e d i l o r o d a q u a l c h e g i o r n o . G l i o p e r a t o r i , m u n i t i d i d i s p o s i t i v i d i r i l e v a z i o n e d e i g a s d u r a n t e i l s o p r a l l u o g o a l l ' i n t e r n o d e l l a c a s a , h a n n o r i s c o n t r a t o l a p r e s e n z a d i m o n o s s i d o d i c a r b o n i o f u o r i u s c i t o d a l l a c a l d a i a . S u l p o s t o i s a n i t a r i d e l 1 1 8 e i c a r a b i n i e r i .