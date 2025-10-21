R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - O l t r e 8 0 . 0 0 0 p a r t e c i p a n t i , p i ù d i 1 0 0 e v e n t i i n p r o g r a m m a , o l t r e 1 0 0 l o c a t i o n c o i n v o l t e t r a p i a z z e , v i c o l i , m u s e i , b o t t e g h e a r t i g i a n e e p a l a z z i s t o r i c i , p i ù d i 1 5 0 t r a a r t i s t i , m u s i c i s t i e c r e a t i v i c o i n v o l t i . Q u e s t i i n u m e r i d a r e c o r d d e l l a q u a r t a e d i z i o n e d i ' R o m a d i f f u s a ' : d a l 1 6 a l 1 9 o t t o b r e , p e r q u a t t r o g i o r n i , i l c e n t r o s t o r i c o h a v i s s u t o u n a v e r a e p r o p r i a r i a p p r o p r i a z i o n e d a p a r t e d i r e s i d e n t i e v i s i t a t o r i , t r a s f o r m a n d o s i i n u n d i n a m i c o p a l c o s c e n i c o d i a r t e , m u s i c a e c r e a t i v i t à c o n t e m p o r a n e a . I l c l a i m d e l l ' e d i z i o n e , “ R o m a c i t t à e t e r n a o d i e r n a ” , s i n t e t i z z a l a m i s s i o n e d e l p r o g e t t o : c a m b i a r e l a p e r c e z i o n e d i R o m a d a " m u s e o a c i e l o a p e r t o " a c i t t à v i v a , d i n a m i c a e c o n t e m p o r a n e a . I l p r o g e t t o , i d e a t o e c u r a t o d a S a r a D ’ A g a t i e M a d d a l e n a S a l e r n o , g i o v a n i f o u n d e r d e l l ’ a g e n z i a c r e a t i v a B l a S t u d i o , è s t a t o s u p p o r t a t o d a l M u n i c i p i o I R o m a C e n t r o . P e r f o r m a n c e i t i n e r a n t i , m u s i c a s p e r i m e n t a l e n e l l e a n t i c h e b i b l i o t e c h e , d a l l i v e e l e t t r o n i c o d i C a m i l l a P i s a n i n e l S a l o n e B o r r o m i n i d e l l a B i b l i o t e c a V a l l i c e l l i a n a e a q u e l l o d e l d u o P o r t a m e n t o a S t I v o a l l a S a p i e n z a , i n s t a l l a z i o n i p e r i v i c o l i , s t a n d u p c o m e d y n e i b a r , g a l l e r i e e p a l a z z i s t o r i c i a p e r t i , o p e n s t u d i o d i a r t i s t i e a r t i g i a n i h a n n o a n i m a t o i r i o n i , v a l o r i z z a n d o g l i e l e m e n t i p i ù a u t e n t i c i d e l t e s s u t o u r b a n o : d a i l a v o r a t o r i a r t i g i a n i , a i c o r t i l i d e i p a l a z z i , d a l l e o s t e r i e a l l e l i b r e r i e s t o r i c h e . " R o m a d i f f u s a è u n e s e m p i o v i r t u o s o d i c o m e l a c u l t u r a s i a i l v e r o m o t o r e p e r l a r i a t t i v a z i o n e d e l c e n t r o s t o r i c o , " a f f e r m a l ' a s s e s s o r e a l l a C u l t u r a d e l I M u n i c i p i o R o m a C e n t r o G i u l i a S i l v i a G h i a . " A b b i a m o i n s e r i t o i l p r o g e t t o s u b a s e t r i e n n a l e n e l p a l i n s e s t o d e l l e f e s t e r i o n a l i p e r c h é c r e d i a m o c h e u n f e s t i v a l d i f f u s o s i a f o n d a m e n t a l e p e r r i a p p r o p r i a r c i d e i l u o g h i c o m e c i t t a d i n i e m o s t r a r e l a c i t t à a u t e n t i c a , v i v a e s o t t o u n ’ a l t r a l u c e r i s p e t t o a l l a v e r s i o n e ' t u t t o s o l o p e r t u r i s t i ' " , c o n t i n u a . " I l s u c c e s s o d i q u e s t ' a n n o è l a d i m o s t r a z i o n e c h e R o m a h a u n a s e t e i n e s a u r i b i l e d i c o n t e m p o r a n e i t à e d i r i a p p r o p r i a z i o n e d e l s u o s p a z i o u r b a n o , " d i c h i a r a n o l e o r g a n i z z a t r i c i , S a r a D ’ A g a t i e M a d d a l e n a S a l e r n o . " L a s c e l t a d i m a n t e n e r e l ’ e d i z i o n e a n n u a l e i n c e n t r o s t o r i c o è s t r a t e g i c a p e r c o n t r a s t a r n e l o s v u o t a m e n t o , m a n t e n e n d o v i v e l e b o t t e g h e a r t i g i a n a l i a u t e n t i c h e e i l u o g h i d i c u l t u r a - o s s e r v a n o - N o n v o g l i a m o r e n d e r e R o m a s i m i l e a d a l t r e c a p i t a l i , m a p r e s e r v a r n e l ' u n i c i t à e c o s t r u i r e n u o v i m o d e l l i d i d i a l o g o t r a p u b b l i c o e p r i v a t o , t r a p a s s a t o e p r e s e n t e . V o g l i a m o p r o d u r r e c u l t u r a c h e a t t i v i , n o n s o l o a t t r a g g a " . T r a g l i e v e n t i d i m a g g i o r e r i c h i a m o , i l p u b b l i c o h a a p p r e z z a t o i c o n c e r t i d i M a r i a n n e M i r a g e i n p i a z z a d e l l ’ O r o e l e i n s t a l l a z i o n i d i a r t e p u b b l i c a d i a r t i s t i c o m e D i e g o G u a l a n d r i s , N o n n o B u r r o e G a b r i e l l a S i c i l i a n o c h e h a n n o d e c o r a t o l e p i a z z e c o n s t e n d a r d i d ' a r t i s t a . I l f e s t i v a l h a r a f f o r z a t o a n c h e l a c o l l a b o r a z i o n e c o n p a r t n e r c o m e L i m e , i n u n ' o t t i c a d i p r o m o z i o n e c u l t u r a l e e m o b i l i t à s o s t e n i b i l e . R o m a d i f f u s a s i p r e p a r a o r a p e r l ' e s p a n s i o n e c o n l ’ a n n u n c i o d i u n ’ e d i z i o n e p r i m a v e r i l e .