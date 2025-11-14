R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a s t r a g e d i c i p r e s s i d e l ' b o s c o s a c r o ' m e s s i a c o r o n a d e l m a u s o l e o d i A u g u s t o n o n è s t a t a d e t t a t a d a f a n t a s i o s e m a l a t t i e d e i m e r a v i g l i o s i a l b e r i s e c o l a r i , n o n c ’ è i n f a t t i t r a c c i a d i p e r i z i e s c i e n t i f i c h e c h e l e c e r t i f i c h i n o , m a è f u n z i o n a l e a l l a r e a l i z z a z i o n e d i u n a p a v i m e n t a z i o n e c o n c a m m i n a m e n t o p r o p r i o n e l l ’ i n v a s o d e i c i p r e s s i e l i m i n a t i . I l p r o g e t t o c a p i t o l i n o p r e v e d e i n s o m m a u n a t e r r a z z a s o p r a u n a t o m b a d e l 1 º s e c o l o a . C . , c o n t a n t o d i r e c i n z i o n e p o s t i c c i a e m a g a r i u n c h i o s c o b a r . È s t a t o s a c r i f i c a t o i l b o s c o s a c r o , i l g e n i u s l o c i d e l c o m p l e s s o m o n u m e n t a l e , p e r u n g r a t t a c h e c c a r o ? " . C o s ì i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i F a b i o R a m p e l l i d i F r a t e l l i d ' I t a l i a i n a u l a i l l u s t r a n d o l ' i n t e r p e l l a n z a s u l t a g l i o d e i c i p r e s s i a l M a u s o l e o d i A u g u s t o e i n r e p l i c a a l s o t t o s e g r e t a r i o a l l a C u l t u r a G i a n m a r c o M a z z i . " U n a d e c i s i o n e i n v e r o s i m i l e - p r o s e g u e - c h e h a i n c r e d i b i l m e n t e o t t e n u t o n e l 2 0 0 6 i l n u l l a o s t a d e l l a S o v r a i n t e n d e n z a c a p i t o l i n a e d i q u e l l a d i S t a t o . L e s t e s s e c h e o s t a c o l a n o l ’ a b b a t t i m e n t o d i e c o m o s t r i c o l l e t t i v i s t i d e g l i a n n i ' 6 0 e ' 7 0 o p p u r e o p p o n g o n o d i n i e g o a l l a r e a l i z z a z i o n e d e l l e p i ù s e m p l i c i o p e r e p r i v a t e d i m a n u t e n z i o n e n e l l e a b i t a z i o n i d e l c e n t r o s t o r i c o " . " R i c o r d o c h e i l M a u s o l e o n o n è s o l t a n t o u n m o n u m e n t o d a l l ’ i n e s t i m a b i l e v a l o r e a r c h i t e t t o n i c o e a r c h e o l o g i c o , m a h a a n c h e u n v a l o r e r e l i g i o s o e s p i r i t u a l e c u s t o d e n d o l e c e l l e s e p o l c r a l i d i A u g u s t o , d e i s u o i f a m i l i a r i e d i a l t e p e r s o n a l i t à d e l l a R o m a i m p e r i a l e . C h i e d i a m o a l m i n i s t r o G i u l i d o p o l a s o s p e n s i o n e d e l l ’ a b b a t t i m e n t o c r i m i n a l e d e i c i p r e s s i f o r m a l i z z a t o d a l l a S o v r i n t e n d e n z a s p e c i a l e d i f a r r i e s a m i n a r e i l p a r e r e e r e v o c a r e i l n u l l a o s t a a q u e l l a p a r t e d e l p r o g e t t o d e l 2 0 0 6 c h e p r e v e d e l a p a v i m e n t a z i o n e d e l l a c o p e r t u r a d e l m o n u m e n t o , l ’ a l t e r a z i o n e d e l s i g n i f i c a t o e i l s u o s t r a v o l g i m e n t o " , c o n c l u d e .