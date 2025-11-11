R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " T r a g o v e r n i n a z i o n a l i e t e r r i t o r i a l i v i g e l a r e g o l a d e l c o n f r o n t o e d e l l a p a r t e c i p a z i o n e . U n a r e g o l a c h e , p e r s o n a l m e n t e e p e r q u a n t o d i m i a c o m p e t e n z a h o s e m p r e r i s p e t t a t o c o i n v o l g e n d o g l i a v v e r s a r i o g n i q u a l v o l t a e r a n o i n g i o c o i n t e r e s s i g e n e r a l i e n o n d i p a r t e " . C o s ì i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i F a b i o R a m p e l l i d i F r a t e l l i d ' I t a l i a . " C o m e s i p o s s a i g n o r a r e l a d e s t r a r o m a n a - p r o s e g u e - c h e h a s a l v a t o l a T e n u t a d i T o r M a r a n c i a d a l l a s p e c u l a z i o n e r o s s o - v e r d e a l l ’ a t t o d e l l ’ i n a u g u r a z i o n e d i u n p a r c o p u b b l i c o a v v e n u t a s t a m a t t i n a è u n m i s t e r o , c o m e c i s i p o s s a d i m e n t i c a r e d i i n v i t a r e l a R e g i o n e L a z i o , a r t e f i c e d e l l ’ a m p l i a m e n t o d e l P a r c o d e l l ’ A p p i a a n t i c a p r o p r i o p e r r i c o m p r e n d e r e l ’ a r e a m i n a c c i a t a d i c e m e n t i f i c a z i o n e è u n e n i g m a , c o m e s i p o s s a n o n i n v i t a r e i v e r t i c i d i A t e r a l l ’ i n a u g u r a z i o n e d i u n m u r a l e s s u c a s e A t e r a T o r m a r a n c i a c o s t i t u i s c e u n ’ a l t r a s p i a c e v o l e s g r a m m a t i c a t u r a d i c h i s i s e n t e f o r s e p a d r o n e d e l l a c i t t à . N e l f r a t t e m p o l a m a n u t e n z i o n e d e l P a r c o g r i d a v e n d e t t a e l a c e n t r a l e e l e t t r i c a p r o p r i o d i f r o n t e a p i a z z a L a n t e è r i m a s t a a l s u o p o s t o c o n u n i m p a t t o a n a c r o n i s t i c o s u u n o d e i p o l m o n i v e r d i p i ù i m p o r t a n t i d i R o m a " . " F o r s e s i t r a t t a s o l o d i u n a f u r b a t a p o s t u m a p e r f a r d i m e n t i c a r e c h e i l P d n e l 1 9 9 5 s i d e t e r m i n ò p i ù v o l t e p e r r e a l i z z a r e 2 m i l i o n i d i m e t r i c u b i d i c a s e p e r 1 0 m i l a a b i t a n t i , i n c o n t r a n d o s o l o l a n o s t r a o p p o s i z i o n e d u r a t a o l t r e 7 a n n i e i g n o r a t a a n c h e d a i V e r d i . F i n c h é n e l m a g g i o 2 0 0 2 i l g o v e r n o S t o r a c e a d o t t a l a l e g g e d i c u i s o n o s t a t o p r i m o f i r m a t a r i o . F d I o r g a n i z z e r à u n a c o n t r o m a n i f e s t a z i o n e p e r d i f f i d a r e i c i t t a d i n i d a l c a d e r e n e l l a t r a p p o l a d i u n a s i n i s t r a “ c o n s u m a n a s t r i ” , t a l m e n t e p r o i e t t a t a n e l m o n d o d e i s o c i a l d a l p e r d e r e l a d i g n i t à . N e s s u n i n v i t o u f f i c i a l e n e s s u n a i n t e r l o c u z i o n e t r a a m m i n i s t r a z i o n i . S i è m o n t a t o s t a m a n e u n s e t p e r u n a s c e n e g g i a t a d i d u b b i o g u s t o " , c o n c l u d e .