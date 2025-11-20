R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " G u a l t i e r i h a g i à d e t t o c h e s i r i c a n d i d e r à . D e l r e s t o è n o r m a l e c h e d o p o u n m a n d a t o c i s i r i m e t t a a l g i u d i z i o d e g l i e l e t t o r i . A n c h e R a g g i , l e g i t t i m a m e n t e l o h a f a t t o e h a r a g g i u n t o u n r i s u l t a t o n o n s u f f i c i e n t e p e r a c c e d e r e a l b a l l o t t a g g i o , m a u n b u o n r i s u l t a t o : 7 p u n t i i n p i ù r i s p e t t o a i 5 S t e l l e . S i r i p a r t i r à d a l l a c o a l i z i o n e c h e s t a g i à g o v e r n a n d o R o m a e s i c e r c h e r à d i a l l a r g a r e . M a s e n z a t r a t t a t i v e i n c o m p r e n s i b i l i p e r i c i t t a d i n i . L ' o b i e t t i v o è a l l a r g a r e i l c o n s e n s o " . L o d i c e C l a u d i o M a n c i n i , d e p u t a t o P d , i n t e r p e l l a t o a l l ' A d n k r o n o s .