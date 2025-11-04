R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a m b a s c i a t a r u s s a , c o n v o c a t a o g g i a l l a F a r n e s i n a d o p o l e i g n o b i l i f r a s i d e l l a p o r t a v o c e d e l C r e m l i n o Z a k h a r o v a s u l c r o l l o d e l l a T o r r e d e i C o n t i , h a r i s p o s t o c o n l a s o l i t a m a c a b r a a r r o g a n z a . D ’ a l t r o n d e p e r i l C r e m l i n o l e v i t e d e i s u o i c o n c i t t a d i n i n o n s o n o i m p o r t a n t i , e i n f a t t i l i s t a m a n d a n d o a m o r i r e a l f r o n t e n e l l a f o l l e i n v a s i o n e d i P u t i n i n U c r a i n a . P e r c h é P u t i n e i l s u o g o v e r n o s o n o e c o n t i n u a n o a e s s e r e i p r i n c i p a l i n e m i c i d e l p o p o l o r u s s o " . C o s ì i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a , R i c c a r d o M a g i . " P e r n o i i n v e c e o g n i v i t a c o n t a e l a m o r t e d i O c t a y S t r o i c i , d o p o o r e d i t e n t a t i v i p e r e s t r a r l o d a l l e m a c e r i e , c i a d d o l o r a . I n t u t t o q u e s t o , i l c a m p i o n e p u t i n i a n o d ’ I t a l i a , i l v i c e p r e m i e r S a l v i n i c h e f a i l p a t r i o t a c o n i d e b o l i e i l s u d d i t o c o n i f o r t i c o m e P u t i n , t a c e . D a v v e r o è Z a k h a r o v a i l p u n t o d i r i f e r i m e n t o d e l l a L e g a e d e l s e c o n d o p a r t i t o d i m a g g i o r a n z a i n I t a l i a ? C h e s q u a l l o r e " , c o n c l u d e .