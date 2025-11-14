R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S i è a p e r t a i e r i s e r a , 1 3 n o v e m b r e , p r e s s o i l C e n t r o S t u d i A m e r i c a n i d i v i a M i c h e l a n g e l o C a e t a n i 3 2 a R o m a , l a q u a r t a e d i z i o n e d e l F e s t i v a l d e l l a C u l t u r a A m e r i c a n a , q u e s t ’ a n n o d e d i c a t a a l t e m a “ T h e A m e r i c a n D r e a m : m i t o , r e a l t à e c o n t r a d d i z i o n i ” . L a s e r a t a i n a u g u r a l e , i n t r o d o t t a d a l d i r e t t o r e d e l C e n t r o R o b e r t o S g a l l a , h a a v u t o u n a v v i o e m o z i o n a n t e c o n l ’ e s i b i z i o n e d e l C o r o G o s p e l d e l l ’ U n i v e r s i t à R o m a T o r V e r g a t a , c h e h a s u b i t o c o n q u i s t a t o i l p u b b l i c o c o n l a s u a e n e r g i a e i n t e n s i t à . S o n o i n t e r v e n u t i K a r e n S c h i n n e r e r ( U S E m b a s s y ) , F e d e r i c a D i P i l l o ( A m e r i c a n C h a m b e r o f C o m m e r c e ) , D a n i e l e F i o r e n t i n o ( C o m i t a t o O r g a n i z z a z i o n e d e l F e s t i v a l d e l l a C u l t u r a A m e r i c a n a ) e P a o l o G a u d e n z i ( C o n s i g l i e r e p e r l a C o o p e r a z i o n e S c i e n t i f i c a p r e s s o i l C o n s o l a t o G e n e r a l e d ’ I t a l i a a B o s t o n ) . T u t t i h a n n o s o t t o l i n e a t o l ’ i m p o r t a n z a d e l t e m a s c e l t o e i r a p p o r t i d i c o l l a b o r a z i o n e c h e l e g a n o i l C e n t r o S t u d i A m e r i c a n i a n u m e r o s e r e a l t à c u l t u r a l i , c h e s a r a n n o p r o t a g o n i s t e d u r a n t e l ’ i n t e r o f e s t i v a l . L a s e r a t a è s t a t a i m p r e z i o s i t a d a l l ’ i n t e r v e n t o d i M o n i c a M a g g i o n i , c o n s i g l i e r a d ’ a m m i n i s t r a z i o n e d e l C e n t r o , c h e h a e v i d e n z i a t o c o m e i l S o g n o A m e r i c a n o s i a u n c o n c e t t o c a p a c e d i i n c l u d e r e p e r s o n a l i t à d i d i v e r s e o r i g i n i c u l t u r a l i e s o c i a l i , s o t t o l i n e a n d o c h e c i a s c u n o , d a l l e p r o p r i e p r o s p e t t i v e , p u ò r a g g i u n g e r l o e v i v e r l o . L ’ a t m o s f e r a è s t a t a r e s a a n c o r a p i ù c o i n v o l g e n t e d a l l e n o t e s w i n g a n n i ’ 4 0 d e l l a S m i l e O r c h e s t r a , c h e h a a c c o m p a g n a t o g l i o s p i t i e c o n t r i b u i t o a t r a s f o r m a r e l ’ i n a u g u r a z i o n e i n u n m o m e n t o d i f e s t a e r i f l e s s i o n e . I l F e s t i v a l p r o s e g u i r à n e i p r o s s i m i g i o r n i c o n i n c o n t r i , d i b a t t i t i e a p p u n t a m e n t i d e d i c a t i a e s p l o r a r e l e m o l t e s f a c c e t t a t u r e d e l m i t o a m e r i c a n o , t r a s o g n i , c o n t r a d d i z i o n i e r e a l t à c o n t e m p o r a n e e .