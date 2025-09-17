R o m a , 1 7 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - I l m u s e o d i f f u s o d e l l a R e s i s t e n z a P o r t a S a n P a o l o - S a n S a b a v e r r à i n a u g u r a t o g i o v e d ì 1 8 s e t t e m b r e . L ' e v e n t o s i s v o l g e r à a l l e 1 8 s o t t o l e l a p i d i d e l l a r e s i s t e n z a , v i c i n o a l l a P i r a m i d e C e s t i a . Q u e s t o p r o g e t t o c o n s i s t e i n u n p e r c o r s o d i s e i Q R C o d e i n s t a l l a t i a t e r r a c h e r a c c o n t e r a n n o l a s t o r i a d e l l a r e s i s t e n z a n e i r i o n i . Q u e s t ' a n n o i l p e r c o r s o s i e s p a n d e p e r i n c l u d e r e a n c h e i l r i o n e S a n S a b a , c h e e b b e u n r u o l o a t t i v o n e l l a l o t t a a r m a t a c o n t r o l e t r u p p e n a z i s t e . I n u n m o m e n t o s t o r i c o i n c u i g u e r r e , n a z i o n a l i s m i e a u t o r i t a r i s m i t o r n a n o a f a r s i s e n t i r e , r i c o r d a r e c o l o r o c h e h a n n o s a c r i f i c a t o l a p r o p r i a v i t a p e r l a p a c e , l a l i b e r t à e l a d e m o c r a z i a è u n a t t o d i m e m o r i a p i ù a t t u a l e e n e c e s s a r i o c h e m a i . " I l m u s e o d i f f u s o – s p i e g a l ’ a s s e s s o r e a l l a M e m o r i a A d r i a n o L a b b u c c i - è u n m o d o p e r r e n d e r e l a s t o r i a a c c e s s i b i l e a t u t t i e p e r n o n d i m e n t i c a r e l e n o s t r e r a d i c i . O g n i Q R C o d e è u n a p o r t a c h e s i a p r e s u l p a s s a t o , u n i n v i t o a r i f l e t t e r e s u i v a l o r i d i l i b e r t à e d e m o c r a z i a p e r c u i i n o s t r i a n t e n a t i h a n n o c o m b a t t u t o . I n u n m o n d o s e g n a t o d a n u o v e m i n a c c e , l a m e m o r i a d e l l a r e s i s t e n z a c i o f f r e u n a l e z i o n e p r e z i o s a e c i s p i n g e a d i f e n d e r e q u e i p r i n c i p i c o n c o r a g g i o e d e t e r m i n a z i o n e " .