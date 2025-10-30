R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " F i n a l m e n t e p o s s i a m o r i p r e n d e r e d a d o v e s i e r a l a s c i a t o n e l l a s c o r s a l e g i s l a t u r a , l a c u i c h i u s u r a a n t i c i p a t a a v e v a i m p e d i t o l a q u a r t a e u l t i m a l e t t u r a d e l p r o v v e d i m e n t o " . C o s ì d i c h i a r a F a b i o R a m p e l l i , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d i F d I , d u r a n t e l ' a u d i z i o n e d e l s i n d a c o d i R o m a R o b e r t o G u a l t i e r i i n c o m m i s s i o n e R o m a C a p i t a l e . " R i c o r d i a m o c h e q u e s t a a z i o n e - p r o s e g u e - p e r r i c o n o s c e r e a R o m a l o s t a t u s s t r a o r d i n a r i o c h e l e c o m p e t e p a s s a p e r d u e b i n a r i : l a l e g g e c o s t i t u z i o n a l e e l a l e g g e o r d i n a r i a , c h e d o v r à a p p l i c a r e c i ò c h e n e l l a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e s i è s a n c i t o e n t r a n d o a n c h e n e l m e r i t o d i n o r m e c h e n o n h a n n o r a n g o c o s t i t u z i o n a l e m a i n t e r e s s a n o p a r t i c o l a r m e n t e c i t t a d i n i e o p e r a t o r i e c o n o m i c i . F a p i a c e r e l ’ a d e s i o n e d e l s i n d a c o G u a l t i e r i a l t e s t o c h e i l g o v e r n o a v e v a c o n f r o n t a t o c o n i l C a m p i d o g l i o , c h e m e t t e a s i n t e s i l e e s i g e n z e d e l l e t r e i s t i t u z i o n i c o i n v o l t e " . " O c c o r r e p o r t a r s i a v a n t i a n c h e c o n i l l a v o r o s u l l a l e g g e o r d i n a r i a , q u e l l a c h e v e d r à u s c i r e d i s c e n a l e i s t i t u z i o n i e d e n t r a r e i n c a m p o i b i s o g n i d e i c i t t a d i n i , l a v i v i b i l i t à d e l l a C a p i t a l e . A q u e l p u n t o R o m a a v r à i l s u o s t r u m e n t o o p e r a t i v o p e r r i n a s c e r e , i n s i e m e a l s u o s t a t u s g i u r i d i c o e a l l e s u e c o m p e t e n z e " , c o n c l u d e .